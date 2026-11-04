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Kasper Schmeichel ha instado a la afición del Manchester United a apoyar al equipo de Michael Carrick y ha advertido de que las protestas contra los propietarios del club están perjudicando a los jugadores. El exportero del Celtic elogió a los aficionados por no marcharse durante la victoria con remontada del martes ante la Roma e insiste en que ahora tienen la oportunidad de influir en los resultados en una exigente serie de partidos contra el Aston Villa y el Liverpool.

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Schmeichel elogia a los aficionados que se quedaron para ver la remontada ante la Roma

El United remontó dos goles de desventaja para vencer a la Roma por 3-2 el martes en la Champions League, después de que su afición lo despidiera con abucheos al descanso tras una primera parte deslucida. Bruno Fernandes y un doblete de Matheus Cunha propiciaron la remontada, y el público de Old Trafford reconoció la entrega y la determinación mostradas en la segunda mitad.

En declaraciones a BBC 5 Live, el hijo de la leyenda del United Peter Schmeichel afirmó: «Me gusta que los aficionados se quedaran. Podrían haberse marchado al descanso, frustrados, y haberse ahorrado el tráfico, pero me gusta que se quedaran. En cuanto llegó el primer gol, fue suficiente para crear ambiente. Ahora los aficionados tienen la oportunidad de influir en lo que ocurra sobre el césped en el próximo partido. Tienen la oportunidad de volver a hacerlo».

Schmeichel advierte de que las protestas perjudican a los jugadores del United

Se lanzaron pelotas de tenis al césped antes del partido y durante la victoria, mientras en el estadio resonaban cánticos despectivos dirigidos al director de fútbol Jason Wilcox y a los propietarios del club. Los aficionados siguen indignados con Sir Jim Ratcliffe y la familia Glazer, y creen que el United está mal dirigido desde las más altas instancias desde que Sir Alex Ferguson se marchó hace 13 años.

Sin embargo, Schmeichel cree que ese enfado no ayuda al equipo sobre el terreno de juego. «Entiendo perfectamente que quieran protestar y todo eso, pero, como digo, a los jugadores no les ayuda», señaló. «Así que ahora, si queréis que vuestro equipo lo haga bien, y estoy convencido de que es lo que queréis, porque nadie quiere ir a ver perder a su equipo, se trata de hacer exactamente lo mismo que hicisteis en la segunda parte. Apoyar al equipo de la misma manera».

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Schmeichel pide una actitud positiva ante un calendario exigente

El exportero del Leicester City y del Celtic también subrayó que una victoria no resuelve los problemas del United, dados los partidos que le esperan. «Yo seguiría siendo muy cauto, sobre todo teniendo en cuenta que vuestros dos próximos partidos son contra el Aston Villa y el Liverpool», añadió. «Es un reto difícil incluso si atravesáis una buena racha. Si queréis impulsar un cambio, tenéis que sumaros, al menos en cierta medida, a esa corriente para fomentar una actitud positiva.

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»Cuando las cosas salgan mal, no caigamos enseguida en el pesimismo. A veces hay que poner las cosas en contexto. Por ejemplo, os vais a enfrentar a un Aston Villa muy bueno. En los partidos pueden salir mal las cosas, pero lo importante es la reacción. Y, por encima de todo, es responsabilidad de los jugadores darles algo a los aficionados. Darles motivos para animar y ellos responderán».

¿Qué les espera ahora a Carrick y al United?

Carrick sigue bajo presión tras las derrotas ante el Como, el Bournemouth y el Chelsea, mientras aumentan las voces que piden que el director ejecutivo Omar Berrada y Wilcox rindan cuentas.

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El United se enfrentará ahora al Aston Villa y al Liverpool, y Carrick espera que el espíritu de la remontada ante la Roma se mantenga en dos de los partidos más difíciles de su temporada.