Klaas-Jan Huntelaar debutó el lunes como analista en la NOS durante el amistoso de Países Bajos contra Uzbekistán. El exdelantero se unió al estudio para comentar el reñido partido de la Oranje, que finalmente ganó 2-1 gracias a dos penaltis de Cody Gakpo. En redes, su debut como analista ha recibido críticas.

Holanda, lenta y sin brillo, sufrió la lesión del portero Bart Verbruggen y solo evitó la derrota en los últimos minutos. Aun así, Huntelaar valoró el primer tiempo con un 7,5, nota que muchos no comprenden.

«¿Qué te parece ese Klaas-Jan Huntelaar? Le da a la selección holandesa un 7,5 por la primera parte», escribe un espectador. El columnista Jan Dijkgraaf también se sorprendió por la valoración. «Klaas-Jan Huntelaar como experto es todo un espectáculo. Le da a la selección holandesa un 7,5 tras la primera parte. A Robin van Persie le habría dado un aumento de sueldo si hubiera estado en el Feyenoord».

Además, se cuestiona su presencia en el plató. «¿Qué hace Klaas-Jan Huntelaar ahí? Parece que se duerme en la mesa, es patético», se lee en una reacción muy compartida. Otro espectador añade: «¿Qué hace Huntelaar en un set de TV? No sabe hablar; está solo para no ofender a nadie».

Muchos creen que no está hecho para la labor de analista: «Huntelaar, te respeto, pero esto no es lo tuyo», escribe un usuario. Otro añade: «Es el peor analista que he visto; ojalá no lo volvamos a ver».

Otros son más duros: «Al menos Van Hooijdonk era realista; Huntelaar es un holgazán sin opinión propia».

Otros creen que aún debe adaptarse al papel: «No parece él mismo» o «Aún no está en forma; es una pena que la NOS lo haya invitado».