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La tristeza se ha apoderado del mundo deportivo iraquí tras el fallecimiento ayer del culturista Sajjad Jawad, apenas 3 días después de lograr un destacado éxito continental al proclamarse campeón de Asia en la categoría de 90 kilogramos. Su carrera termina así de forma dolorosa, después de haber llevado el nombre de su país a lo más alto del podio en un campeonato en el que brilló en la ciudad tailandesa de Pattaya.

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Jawad había conquistado el primer puesto en la categoría de 90 kilogramos del Campeonato de Asia de Culturismo, celebrado en Tailandia, en representación de la selección iraquí, con lo que se hizo con el título continental y sumó un nuevo logro al historial de este deporte en su país.

Su victoria desató la celebración entre la afición deportiva iraquí, que consideró su título el fruto del esfuerzo realizado por el deportista para alcanzar ese nivel.

El fallecimiento se produjo pocos días después de la gesta, cuando el mundo del deporte todavía no había terminado de celebrar el título del deportista, y el orgullo se transformó en tristeza y pesar.

Su muerte causó conmoción entre sus seguidores y los deportistas iraquíes, sobre todo porque la noticia llegó poco tiempo después de que apareciera en el podio con el título asiático.

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La Federación Nacional Iraquí de Culturismo y Fitness se apresuró a lamentar la pérdida del deportista, expresó su pesar por su fallecimiento y trasladó sus condolencias a su familia, a sus allegados y a la familia deportiva iraquí.

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El comunicado de pésame reflejó la consternación por la pérdida de un deportista que regaló al deporte iraquí un momento de gloria continental pocos días antes de su muerte.

En cuanto a la causa del fallecimiento, la información oficial disponible no incluye detalles médicos documentados que aclaren las circunstancias de su muerte.

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Aunque algunos informes han apuntado que el deportista padecía una enfermedad, esta información no ha recibido una confirmación oficial clara, por lo que, a partir de los datos disponibles, no es posible determinar la causa del fallecimiento ni vincularla a ningún factor de salud.

Algunos informes también han hablado de una indisposición repentina o de agotamiento físico y de un cambio brusco en la dieta tras el campeonato.