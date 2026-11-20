La tristeza se ha apoderado del mundo deportivo iraquí tras el fallecimiento ayer del culturista Sajjad Jawad, apenas 3 días después de lograr un destacado éxito continental al proclamarse campeón de Asia en la categoría de 90 kilogramos. Su carrera termina así de forma dolorosa, después de haber llevado el nombre de su país a lo más alto del podio en un campeonato en el que brilló en la ciudad tailandesa de Pattaya.
Jawad había conquistado el primer puesto en la categoría de 90 kilogramos del Campeonato de Asia de Culturismo, celebrado en Tailandia, en representación de la selección iraquí, con lo que se hizo con el título continental y sumó un nuevo logro al historial de este deporte en su país.
Su victoria desató la celebración entre la afición deportiva iraquí, que consideró su título el fruto del esfuerzo realizado por el deportista para alcanzar ese nivel.
El fallecimiento se produjo pocos días después de la gesta, cuando el mundo del deporte todavía no había terminado de celebrar el título del deportista, y el orgullo se transformó en tristeza y pesar.
Su muerte causó conmoción entre sus seguidores y los deportistas iraquíes, sobre todo porque la noticia llegó poco tiempo después de que apareciera en el podio con el título asiático.
La Federación Nacional Iraquí de Culturismo y Fitness se apresuró a lamentar la pérdida del deportista, expresó su pesar por su fallecimiento y trasladó sus condolencias a su familia, a sus allegados y a la familia deportiva iraquí.
El comunicado de pésame reflejó la consternación por la pérdida de un deportista que regaló al deporte iraquí un momento de gloria continental pocos días antes de su muerte.
En cuanto a la causa del fallecimiento, la información oficial disponible no incluye detalles médicos documentados que aclaren las circunstancias de su muerte.
Aunque algunos informes han apuntado que el deportista padecía una enfermedad, esta información no ha recibido una confirmación oficial clara, por lo que, a partir de los datos disponibles, no es posible determinar la causa del fallecimiento ni vincularla a ningún factor de salud.
Algunos informes también han hablado de una indisposición repentina o de agotamiento físico y de un cambio brusco en la dieta tras el campeonato.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.