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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

A lo largo de la historia: el Real Madrid, la bestia del tiempo de descuento en la Champions League

AEK Atenas vs Real Madrid
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F. Valverde
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El Real Madrid siguió ampliando su récord como el equipo más goleador en los últimos minutos a lo largo de la historia de la Liga de Campeones de Europa, después de que el uruguayo Federico Valverde marcara el gol de la victoria (el tercero) en la portería del AEK Atenas griego, la noche de este miércoles, en el marco de los partidos de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Valverde condujo al conjunto blanco al triunfo por (3-2) a domicilio, al anotar un gol espectacular en el minuto 90+2, con un potente disparo desde fuera del área.

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07 nov 2026

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Según el periodista español Fran Martínez, especializado en estadísticas de fútbol, el Real Madrid es el equipo más goleador en el tiempo de descuento a lo largo de la historia de la gran competición continental, con 49 goles en el minuto 90 o después, sin contar las prórrogas.

Y de acuerdo con una estadística de la red "Sofascore", Valverde figura en la lista de jugadores que han marcado más de 10 goles desde fuera del área con clubes de las cinco grandes ligas europeas durante las tres últimas temporadas.

Encabeza la lista la otra estrella del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé, con 17 goles, y le sigue su compatriota Michael Olise, extremo del Bayern Múnich (15).

La lista quedó de la siguiente manera:

  • Kylian Mbappé: 17 goles.
  • Michael Olise: 15 goles.
  • Lamine Yamal: 14 goles.
  • Harry Kane: 12 goles.
  • Hakan Çalhanoğlu: 12 goles.
  • Federico Valverde: 11 goles.

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