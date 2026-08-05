El francés Lucas Digne, exlateral izquierdo del Barcelona y jugador del Aston Villa, desató una amplia ola de reacciones tras aparecer vestido con la camiseta del Real Madrid.

Así ocurrió en un vídeo publicado por el diario español "Marca", y sucede pese a que el jugador está cerca de fichar por el Paris Saint-Germain.

La aparición de Digne con la camiseta del eterno rival del Barcelona resultó llamativa, sobre todo porque anteriormente había defendido los colores del club catalán entre 2016 y 2018, antes de marcharse al Everton y luego al Aston Villa.

El jugador está a las puertas de vivir una nueva experiencia en la liga francesa, después de que el Paris Saint-Germain cerrara su acuerdo para incorporarlo durante el actual mercado de fichajes de verano.

El experto en fichajes Fabrizio Romano había confirmado que el Paris llegó a un acuerdo verbal con el jugador, e informó al Aston Villa de su intención de pagar el importe de la cláusula de rescisión de su contrato, que es inferior a los 10 millones de euros, tras el final de la participación del jugador en el Mundial 2026.

Romano aclaró que Digne aceptó fichar por el campeón de Francia, asumiendo el papel de suplente del portugués Nuno Mendes en la posición de lateral izquierdo.

Y aunque su aparición con la camiseta del Real Madrid no está relacionada con ningún movimiento en el mercado de fichajes, generó numerosos comentarios entre los aficionados, dado su pasado con el Barcelona, acaparando la atención antes de completar su esperado traspaso al Paris Saint-Germain.

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