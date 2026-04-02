¡A la velocidad de un cohete... el valor de la estrella del Barcelona se ha duplicado en nueve meses!

El joven jugador del Barcelona, Fermin López, ha experimentado un gran salto en su nivel técnico, lo que ha provocado que su valor de mercado se haya multiplicado notablemente durante la presente temporada, según un informe de la prensa española.

El diario madrileño «Marca» destacaba este jueves que López ha participado en 28 goles en lo que va de temporada (12 marcados y 16 asistencias), en los 39 partidos que ha disputado en todas las competiciones, 27 de los cuales ha sido titular.

López ha superado con creces sus cifras de temporadas anteriores, tanto en minutos jugados como en influencia sobre el terreno de juego.

Leer también

El Real Madrid está dispuesto a despedir a su jugador por Fernandés

Hakimi revela: «Entrené con España tras incorporarme a Marruecos... y eso fue lo que me alejó»

Capello: ¡Los defensas de Italia son buenos en ataque, pero no en defensa!

Además, el valor de mercado de Fermin López ha dado un salto espectacular: era de 50 millones de euros el pasado mes de junio, subió a 60 millones en octubre y siguió subiendo hasta alcanzar los 70 millones de euros en diciembre, antes de llegar a los 100 millones de euros en marzo.

Con esta cifra, el internacional español se sitúa entre los jugadores más caros de La Liga, por detrás de nombres como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Pedri, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Federico Valverde, estrellas del Real Madrid y del Barça.