Theo Zidane, hijo de la leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane, ha abierto un capítulo doloroso de su carrera profesional al revelar el sufrimiento que vivió durante su etapa en el Córdoba, asegurando que disputó un largo periodo de competición mientras padecía una dolorosa lesión que le obligó a soportar el dolor y a seguir jugando pese a su difícil estado físico.

Los hijos de Zidane coparon la actualidad deportiva este viernes, después de que Luca Zidane, el portero de 28 años, se acercara a su fichaje por el Leganés, al tiempo que su hermano menor Theo, el centrocampista de 24 años, ofreció unas extensas declaraciones al diario español Marca en las que habló con franqueza sobre la etapa más difícil de su carrera hasta la fecha.

Un comienzo fuerte que se convirtió en sufrimiento

Theo Zidane explicó que vivió una etapa destacada en su primera temporada con el Córdoba, tras lograr hacerse con un puesto de titular en el once del equipo, aprovechando su buena forma física y ausencia de lesiones, señalando que ofreció buenos rendimientos durante aquella etapa.

El jugador español afirmó: "En mi primer año participé como titular en muchos partidos, estaba en buena forma física, no sufrí lesiones y ofrecí un buen rendimiento".

Pero las cosas cambiaron a partir de marzo de 2025, cuando empezó a sentir fuertes dolores en la espalda, viéndose obligado a seguir jugando pese a sus molestias, antes de que el problema se agravara la temporada siguiente tras sufrir una hernia discal que le provocó fuertes dolores.

Jugar con dolor

Theo reveló que intentó, junto al cuerpo médico, encontrar soluciones para evitar las ausencias, asegurando que disputó numerosos partidos pese a necesitar recibir inyecciones para calmar el dolor, antes de que todos se dieran cuenta de que la intervención quirúrgica se había convertido en la mejor opción.

Y añadió: "Lo intentamos todo, los médicos y yo, y jugué muchos partidos después de recibir las inyecciones, pero era mejor pasar por el quirófano, recuperar mi forma física anterior e intentar volver al nivel que ofrecí durante los primeros meses".

El jugador del Córdoba señaló que su sufrimiento no era evidente para todos dentro del club, porque insistía en estar disponible para ayudar al equipo, y dijo: "Incluso dentro del club algunas personas no conocían la magnitud del problema, porque yo siempre quería estar presente".

Siete meses de sufrimiento

Theo Zidane aseguró que su alta capacidad para soportar el dolor le llevó a aplazar la decisión de operarse, pero llegó a un punto en el que ya no podía continuar, después de que el médico especialista le confirmara la necesidad de la intervención quirúrgica tras detectar la hernia.

Y dijo: "Aguanté 7 meses de sufrimiento porque nunca me gusta poner excusas, y quizá debí tomar la decisión antes, pero quería ayudar al equipo".

El hijo de Zidane explicó que aquel periodo fue una dura prueba a nivel físico y psicológico, pero salió de él con un mayor deseo de demostrar sus capacidades, después de poder ya entrenar y competir sin sentir dolor.

El sueño de regresar y reivindicarse

Theo Zidane espera que la próxima etapa sea un nuevo comienzo en su carrera, asegurando que se siente muy feliz tras recuperar su forma física, y que su objetivo es ofrecer un mejor nivel que el mostrado durante su primera temporada.

Y añadió: "Tengo muchas ganas de reivindicarme, porque estoy convencido de que soy capaz de rendir mejor de lo que rendí en mi primer año. Estoy feliz porque ahora puedo entrenar sin dolor y dar lo máximo de mí en los partidos".