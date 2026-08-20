A la espera del reconocimiento médico: Ayoub Bouaddi pone un pie en el Manchester City

El Manchester City está dando los últimos toques a uno de sus fichajes jóvenes más destacados de este verano, al acercarse a cerrar la contratación de la brillante joya marroquí Ayoub Bouaddi, estrella del centro del campo del Lille francés.

Este movimiento se enmarca dentro de un plan integral liderado por el nuevo entrenador de los citizens, Enzo Maresca, que busca reforzar y desarrollar la plantilla del equipo de cara a la nueva temporada, después de que el club ya haya logrado cerrar fichajes contundentes, el más destacado de ellos la contratación de Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest tras una feroz competencia con los grandes de la Premier League.

El esperado sustituto de Rodri

Numerosos informes habían confirmado con anterioridad el deseo de la dirección del City de incorporar a Ayoub Bouaddi, al considerarlo el sustituto idóneo para compensar la marcha prevista del capitán español del equipo, Rodri, al Barcelona, por las enormes cualidades técnicas que posee la estrella marroquí y su capacidad para generar juego y controlar el ritmo de los partidos pese a su corta edad.

Romano zanja la polémica

El célebre experto en fichajes Fabrizio Romano zanjó la polémica en torno a la operación, al confirmar a través de su cuenta oficial en la plataforma X que el Manchester City afrontará la última y decisiva ronda de negociaciones con la dirección del Lille para cerrar definitivamente el fichaje en muy poco tiempo.

Romano subrayó que el joven futbolista marroquí se encuentra a la total expectativa, y solo espera que su club obtenga la luz verde y la aprobación definitiva para viajar a Inglaterra con el fin de someterse al reconocimiento médico y completar los trámites de su traspaso de forma oficial al vigente campeón de la liga inglesa.

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