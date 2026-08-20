El club Al-Hilal continuó con su política de prescindir de sus jugadores extranjeros con el inicio de la nueva temporada, con el objetivo de liberar espacio para incorporar nuevos fichajes durante el actual mercado de traspasos veraniego.

El periodista saudí Hamad Al-Suwailhi afirmó que el Al-Hilal llegó a un acuerdo con el joven portero francés Mathieu Patouillet para rescindir su contrato de mutuo acuerdo, con lo que abandonará el equipo de forma gratuita.

Al-Suwailhi explicó, en declaraciones al programa "Dawrina Ghair" del canal "Al-Saudiya", que la salida de Patouillet le brindará al Al-Hilal la oportunidad de fichar a un nuevo jugador extranjero en la categoría de nacidos en su lugar.

El periodista saudí añadió que "El Líder" desea aprovechar esa oportunidad mediante la incorporación de un jugador defensor en la categoría de nacidos, especialmente en caso de que se marche el defensa turco Yusuf Akçiçek.

Lo curioso es que Patouillet y Akçiçek se unieron al club saudí en la categoría de nacidos durante el pasado mercado de traspasos veraniego, antes de que se decidiera prescindir de ambos tras una única temporada.

Esto llega a pesar de que Akçiçek logró aparecer con el Al-Hilal en numerosos partidos, ya fuera como titular o como suplente, mientras que Patouillet fracasó en convencer al entrenador italiano Simone Inzaghi de sus cualidades.

Cabe recordar que el Al-Hilal trabaja actualmente en cerrar numerosos fichajes extranjeros, especialmente en las posiciones de extremo y delantero, tras confirmarse la salida de su delantero uruguayo Darwin Núñez y de su extremo brasileño Malcom.