El futuro del extremo sueco Roony Bardghji se calienta con la cercanía del final del mercado de fichajes de verano, después de que el club inglés Brighton presentara una oferta oficial para incorporar al jugador del Barcelona, de 20 años, en una operación que ha quedado condicionada a la salida de la estrella gambiana Yankuba Minteh hacia el Liverpool, mientras el club catalán insiste en incluir una cláusula de recompra para garantizar su recuperación en el futuro.

Según el diario español "Sport", el Brighton encabeza la lista de clubes interesados en fichar al sueco, quien no dispuso de suficientes oportunidades la temporada pasada, después de que su participación se limitara a apenas 871 minutos, afectado por la feroz competencia del joven astro Lamine Yamal por el puesto de extremo derecho.

Una operación condicionada

A pesar de que el Brighton presentó una oferta oficial, la conclusión del traspaso sigue pendiente de un desarrollo clave que consiste en el traspaso de Minteh al Liverpool, ya que los Reds siguen de cerca al extremo gambiano, y en caso de su salida, el club inglés iniciará de inmediato sus esfuerzos serios para cerrar el fichaje del jugador sueco.

El Brighton compite por hacerse con la firma de Bardghji con otros varios clubes europeos que han mostrado interés en seguir la situación, pero el club de la costa sur de Inglaterra sigue siendo el más serio en las negociaciones hasta ahora.

El convencimiento de Bardghji sobre la necesidad de salir

La situación se ha vuelto más tensa en las últimas semanas, especialmente tras la llegada del inglés Anthony Gordon a las filas del Barcelona, lo que ha aumentado las opciones ofensivas disponibles para el entrenador Hansi Flick y ha convencido a Bardghji, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2029, de que necesita imperiosamente un traspaso en calidad de cedido para demostrar su valía y obtener tiempo de juego regular.

El jugador sueco da prioridad a cualquier destino que le garantice la titularidad, ante su deseo de desarrollar su carrera y adquirir la experiencia necesaria al más alto nivel.

El Barcelona se aferra a la cláusula de recuperación

Por su parte, el Barcelona se niega rotundamente a desprenderse de una de sus más destacadas jóvenes promesas, y el club catalán estudia una fórmula de traspaso que incluya una cláusula de recompra, un mecanismo que garantiza al jugador participar con regularidad en su nuevo destino sin renunciar a la posibilidad de recuperarlo en el futuro si su nivel evoluciona.

Tanto el director deportivo del club como el entrenador Hansi Flick siguen confiando enormemente en la calidad técnica de Bardghji y en su capacidad excepcional para desbordar las defensas rivales, lo que hace que el club sea cuidadoso de no perderlo de forma definitiva ante el prometedor potencial que posee.