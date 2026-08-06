A la espera de la oferta oficial: una estrella del Barcelona da luz verde al París para su fichaje

El español Ferran Torres, delantero del Barcelona, ha decidido su futuro tras dar el visto bueno a su traspaso al Paris Saint-Germain, a la espera de que comiencen las negociaciones oficiales entre ambos clubes durante los próximos días.

Según informó el diario Sport, el internacional español dio luz verde a la dirección del Saint-Germain para moverse oficialmente y negociar con el Barcelona, después de quedar convencido con el proyecto deportivo que le presentó el técnico Luis Enrique.

Torres ya había insinuado en declaraciones anteriores su disposición a vivir una nueva experiencia, asegurando que todas las posibilidades siguen abiertas en el mundo del fútbol, especialmente si recibe una oferta que satisfaga sus aspiraciones tanto a nivel deportivo como económico.

El informe añadió que los contactos entre el jugador y el club parisino no surgieron en los últimos días, sino que comenzaron hace semanas, ya que Luis Enrique jugó un papel importante en convencer al delantero del Barcelona de fichar por el campeón de Europa, con la promesa de otorgarle un rol protagonista en el proyecto del equipo.

El diario explicó que Torres comunicó su decisión a los responsables del Saint-Germain antes del final de sus vacaciones de verano, por lo que el club francés volvió a moverse y abrió los canales de comunicación con el Barcelona, de cara a presentar una oferta oficial para cerrar el fichaje.

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Y pese al deseo declarado del Barcelona de mantener al jugador, la dirección del club no se opone a estudiar cualquier oferta económica importante, ante su necesidad de mejorar su situación económica y financiar otros fichajes durante el mercado de traspasos.

Esto llega en un momento en el que el Barcelona continúa trabajando para reforzar su línea ofensiva, ya que sigue pendiente de la evolución del expediente del fichaje del argentino Julián Álvarez, mientras que la venta de Ferran Torres podría dar a la dirección catalana una mayor flexibilidad económica para completar sus objetivos en el mercado.

Por su parte, el Paris Saint-Germain busca reconstruir su línea de ataque tras la salida de Randal Kolo Muani hacia la Juventus, una operación que proporcionó al club francés una liquidez económica que podría emplearse en financiar el fichaje de Torres.

El diario aseguró que todas las partes están al tanto del curso del fichaje, con un deseo común de cerrarlo antes del regreso de los internacionales españoles a los entrenamientos del Barcelona la próxima semana, lo que significa que las negociaciones podrían acelerarse considerablemente durante los próximos días si el Paris Saint-Germain presenta su oferta oficial.