Tras la cuarta jornada de la ronda de 32 del Mundial 2026, ya se conocen 10 de los 16 clasificados para octavos.
Ya hay diez clasificados:
Hasta ahora 10 selecciones han avanzado: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.
Canadá fue la primera en avanzar tras vencer 1-0 a Sudáfrica, Brasil superó 2-1 a Japón y Paraguay eliminó a Alemania 4-3 en penaltis.
Marruecos eliminó a Holanda en los penaltis (3-2), mientras que Noruega superó a Costa de Marfil (2-1), Francia goleó a Suecia (3-0) y México venció a Ecuador (2-0).
Inglaterra remontó un gol en contra y venció 2-1 a la República Democrática del Congo, mientras que Bélgica, tras ir 0-2 abajo ante Senegal, también reaccionó y ganó 3-2. Por último, la anfitriona Estados Unidos se unió a los clasificados al derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina.
Por ahora, Marruecos es el único representante árabe, a la espera de Egipto y Argelia.
Entre los diez hay cuatro europeas (Francia, Noruega, Inglaterra y Bélgica), tres anfitrionas de Norteamérica (Canadá, México y Estados Unidos), dos de América Latina (Brasil y Paraguay) y Marruecos como única africana.
Ya se conocen 5 enfrentamientos
Ya se han confirmado cinco enfrentamientos de octavos de final, cuyas fechas (hora de La Meca) son las siguientes:
Sábado 4 de julio
Canadá - Marruecos (20:00 h).
Domingo 5 de julio
Paraguay - Francia (00:00).
Brasil - Noruega (23:00 h).
Lunes 6 de julio
México – Inglaterra (03:00).
Martes 7 de julio
Estados Unidos – Bélgica (03:00).
Quedan 6 plazas por decidir
La fase de 32 equipos seguirá jueves, viernes y sábado, otorgando las 6 plazas restantes para completar las 16 selecciones clasificadas.
A continuación, las fechas de los seis partidos restantes:
Jueves 2 de julio
España – Austria (22:00).
Viernes 3 de julio
Portugal – Croacia (02:00).
Suiza – Argelia (6:00 a. m.).
Australia – Egipto (21:00 h).
Sábado 4 de julio
Argentina – Cabo Verde (01:00).
Colombia – Ghana (04:30).