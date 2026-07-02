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Loai Mohamed

Traducido por

A la espera de Egipto y Argelia... Ya se han decidido cinco enfrentamientos de los octavos de final del Mundial

USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
Australia vs Egipto
Australia
Egipto
Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
EE. UU.
Bélgica
México
Inglaterra
Canadá
Marruecos
Brasil
Noruega
Paraguay
Francia
Australia
Egipto
Suiza
Argelia

Diez selecciones ya están en la tercera fase del Mundial; quedan seis plazas por definir.

Tras la cuarta jornada de la ronda de 32 del Mundial 2026, ya se conocen 10 de los 16 clasificados para octavos.

Ya hay diez clasificados:

Hasta ahora 10 selecciones han avanzado: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.

Canadá fue la primera en avanzar tras vencer 1-0 a Sudáfrica, Brasil superó 2-1 a Japón y Paraguay eliminó a Alemania 4-3 en penaltis.

Marruecos eliminó a Holanda en los penaltis (3-2), mientras que Noruega superó a Costa de Marfil (2-1), Francia goleó a Suecia (3-0) y México venció a Ecuador (2-0).

Inglaterra remontó un gol en contra y venció 2-1 a la República Democrática del Congo, mientras que Bélgica, tras ir 0-2 abajo ante Senegal, también reaccionó y ganó 3-2. Por último, la anfitriona Estados Unidos se unió a los clasificados al derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina.

Por ahora, Marruecos es el único representante árabe, a la espera de Egipto y Argelia.

Entre los diez hay cuatro europeas (Francia, Noruega, Inglaterra y Bélgica), tres anfitrionas de Norteamérica (Canadá, México y Estados Unidos), dos de América Latina (Brasil y Paraguay) y Marruecos como única africana.

Ya se conocen 5 enfrentamientos

Ya se han confirmado cinco enfrentamientos de octavos de final, cuyas fechas (hora de La Meca) son las siguientes:

Sábado 4 de julio

Canadá - Marruecos (20:00 h).

Domingo 5 de julio

Paraguay - Francia (00:00).

Brasil - Noruega (23:00 h).

Lunes 6 de julio

México – Inglaterra (03:00).

Martes 7 de julio

Estados Unidos – Bélgica (03:00).

Quedan 6 plazas por decidir

La fase de 32 equipos seguirá jueves, viernes y sábado, otorgando las 6 plazas restantes para completar las 16 selecciones clasificadas.

A continuación, las fechas de los seis partidos restantes:

Jueves 2 de julio

España – Austria (22:00).

Viernes 3 de julio

Portugal – Croacia (02:00).

Suiza – Argelia (6:00 a. m.).

Australia – Egipto (21:00 h).

Sábado 4 de julio

Argentina – Cabo Verde (01:00).

Colombia – Ghana (04:30).

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