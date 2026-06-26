Costa de Marfil se unió a la lista de equipos africanos que avanzan en el Mundial al clasificar en la fase de grupos del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Terminó segunda del Grupo E con 6 puntos, por detrás de Alemania por diferencia de goles.

El jueves venció 2-0 a Curazao y superó a Ecuador (tercero con 4 puntos).

Según «Stats Foot», es la primera vez que gana dos partidos en una misma edición.

Con esta clasificación, Costa de Marfil se une a las siete selecciones africanas que han superado la segunda fase: Nigeria (3 veces), Marruecos (3 veces), Senegal (2 veces), Ghana (2 veces), Camerún, Argelia y Sudáfrica.

Es la segunda de este torneo tras Sudáfrica, segunda del Grupo 1.

Egipto podría ser la novena, pues mañana sábado juega ante Irán en la tercera jornada del Grupo 7.

Egipto lidera el grupo con 4 puntos, dos más que Bélgica e Irán.

Así, los Faraones pueden avanzar ganando, empatando o incluso perdiendo, siempre que terminen segundos o entre los mejores terceros.

Marruecos, que ya pasó en 1986 y 2022, completa el grupo de equipos africanos en octavos.

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