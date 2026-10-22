El Barcelona no conoce el descanso, ni siquiera cuando el técnico Hansi Flick concede al equipo un día libre, pues el nivel de entusiasmo y compromiso de los jugadores está en su punto más alto, algo que quedó claramente reflejado este jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A pesar de que el entrenador alemán dio a sus jugadores un día de descanso, 10 de ellos optaron por acudir voluntariamente a las instalaciones del club catalán.

Entre los presentes estaban Lamine Yamal, Pedri, Fermín López, Gerard Martín, Xavi Espart y Szczesny, además de los jugadores lesionados: Bardghji, Christensen, Koundé, Eric García y Dani Olmo. Esta lista refleja el grado de entrega de los miembros del equipo en una etapa considerada una de las más exigentes de la temporada, según informó el diario catalán Sport.

La decisión de Flick era del todo lógica, pues los jugadores del conjunto catalán regresaron de París sobre las 3:30 de la madrugada, tras disputar su partido de la Liga de Campeones de Europa ante el Paris Saint-Germain. Teniendo en cuenta que el equipo realizó una sesión de entrenamiento recuperatoria ayer miércoles, y con la cercanía del partido del Clásico contra el Real Madrid el próximo domingo, el técnico consideró oportuno conceder a los jugadores un día de descanso para recuperar fuerzas. Aun así, muchos de ellos optaron por aprovechar esa jornada para seguir trabajando.

El diario catalán añadió que el guardameta Wojciech Szczesny es uno de los ejemplos más destacados en este sentido, pues el polaco, que a menudo es motivo de bromas por su peculiar personalidad, en realidad posee un compromiso incuestionable con su trabajo diario.

Sport, que sigue con regularidad la llegada de los jugadores a la Ciutat Esportiva (sede de los entrenamientos), constató que Szczesny prácticamente nunca falta a la cita, pues incluso en los días en que las sesiones de entrenamiento son opcionales, el portero siempre procura estar en las instalaciones deportivas para continuar su trabajo, aunque se limite a entrenar dentro del gimnasio. Szczesny volvió a confirmar este compromiso este jueves.

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Varios jugadores se someten actualmente a programas de recuperación de sus lesiones; son Roony Bardghji, Eric García, Andreas Christensen y Dani Olmo, que estuvieron todos presentes para continuar con sus programas terapéuticos.

También estuvo presente Jules Koundé, cuya evolución física sigue siendo objeto de gran atención antes del partido del Clásico. El jugador francés trabaja con intensidad para estar listo a tiempo, aunque su participación en la convocatoria aún no está garantizada.

Destaca de manera especial el nombre del joven jugador Xavi Espart, procedente de la zona del Maresme, que recientemente ofreció una de las mejores actuaciones de su incipiente carrera profesional, pues su destacada actuación ante el Paris Saint-Germain —que coronó con un gol en el estadio Parque de los Príncipes— confirmó su enorme potencial.

No obstante, su entrega va más allá de lo que muestra sobre el terreno de juego, pues a pesar de que el equipo tenía un día de descanso este jueves, Espart optó por desplazarse a la ciudad deportiva para seguir trabajando.

Esto es lo que se conoce como "el trabajo invisible", ese tipo de esfuerzo que no aparece en los resúmenes de los partidos, pero que Flick valora enormemente, una mentalidad que comparten con él otros jugadores del equipo.

Por ejemplo, Pedri ofreció otra actuación excepcional ante el Paris Saint-Germain, mientras que Gerard Martín recupera poco a poco su nivel habitual; ambos optaron por aprovechar el día de descanso para seguir mejorando su forma física, y también Fermín López se sumó a esta iniciativa.

Con la cercanía del enfrentamiento contra el Real Madrid este domingo en el estadio Camp Nou, el Barcelona busca llegar a la cita en el mejor estado posible, y Flick se ha empeñado en afianzar unos estándares elevados para que formen parte del día a día de los jugadores dentro del vestuario, incluso en los días que no les exigen entrenar.

Lo ocurrido este jueves es una clara prueba de ello, pues mientras el entrenador concedió a los jugadores del Barcelona un descanso, muchos de ellos optaron por no aprovecharlo. Los jugadores del conjunto catalán disputarán, el viernes y el sábado, dos sesiones de entrenamiento colectivas —las únicas— antes del esperado duelo contra el Real Madrid.



