Mohammed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, cuajó uno de sus mejores partidos en el debut del Grupo 8 del Mundial 2026 ante Uruguay, que acabó 1-1.

La constante presión ofensiva de Uruguay, sobre todo en la segunda parte, exigió a la defensa saudí durante todo el encuentro.

Aunque Arabia Saudí se mantuvo por delante gran parte del tiempo, Al-Owais brilló con intervenciones decisivas y reflejos rápidos.

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Según Opta, detuvo 9 disparos, cifra que refleja su importancia para mantener el equilibrio saudí.

Es el segundo mayor número de paradas de un portero saudí en un Mundial, solo superado por Mabrouk Zayed ante España en 2006 e igualado por Mohamed Al-Deayea frente a Francia en 1998.

Gracias a ello, Al-Owais terminó el partido como una de las figuras más destacadas y clave para que Arabia Saudí sumara un valioso punto ante una de las selecciones más fuertes del mundo, en el arranque de su emocionante aventura mundialista.