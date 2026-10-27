Ismail Kartal ha presentado su dimisión como entrenador del Fenerbahçe, según ha anunciado este martes el club turco. La decisión del técnico llega un día después de la derrota por 2-1 ante su eterno rival, el Galatasaray, en el siempre tenso derbi de Estambul.

La directiva ha publicado este martes un comunicado en la web del club: «Ismail Kartal ha comunicado a nuestra directiva su decisión de dejar el cargo y, tras consultarlo, hemos evaluado y aprobado esta decisión con comprensión y respeto mutuos».

Kartal, de 65 años, fue nombrado entrenador principal del Fenerbahçe por cuarta vez en junio. El experimentado técnico ya presentó su dimisión a principios de septiembre tras el empate ante la AS Roma en la Liga de Campeones. Sin embargo, el presidente Aziz Yildirim no la aceptó. Casi dos meses después, Kartal finalmente se marcha.

Kartal dirigió al club turco en un total de 18 partidos, nueve de liga y nueve de la Liga de Campeones. Llevó al Fenerbahçe a nueve victorias, además de cinco empates y cuatro derrotas. El equipo ocupa el quinto puesto de la Süper Lig, a seis puntos del líder, el Galatasaray.

El Fenerbahçe perdió, por tanto, este lunes por 2-1 ante el Galatasaray y ya había caído anteriormente frente al Besiktas, su otro rival de Estambul. En la Liga de Campeones perdió por 6-0 ante el Aston Villa y vio esfumarse una ventaja de 2-0 frente al Slavia Praga (2-2).

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Según varios medios turcos, el segundo entrenador Dirk Kuyt asumirá el cargo de forma provisional. El neerlandés regresó el pasado verano al club en el que jugó durante varias temporadas.

Kuyt disputó 130 partidos (37 goles) con la camiseta del Fenerbahçe entre 2012 y 2015. En ese periodo conquistó la liga turca, la copa nacional y la Supercopa.