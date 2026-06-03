A Koeman le molesta que un jugador de la selección holandesa no cumpla con lo acordado

Ronald Koeman critica a Jorrel Hato tras la derrota 0-1 de Holanda ante Argelia. El seleccionador afirma que el lateral izquierdo, que entró en el descanso, no respetó las instrucciones.

«En la segunda parte nos salimos más de las posiciones», lamentó Koeman, que hizo cinco cambios al descanso, en declaraciones a Jeroen Stekelenburg, de la NOS, tras el amistoso en De Kuip.

«Hato se adelantaba a veces, mientras que el lateral izquierdo debe jugar más retrasado y el derecho más adelantado. Eso generó peligro en la primera parte», explica Koeman. «Así que también hay que usar la cabeza».

Hato fue uno de los cinco cambios que Koeman realizó al descanso del partido de despedida contra Argelia, junto a Robin Roefs, Nathan Aké, Justin Kluivert y Memphis Depay.

Para Hato fue una oportunidad de demostrar su valía ante Koeman, quien en el Mundial parece que apostará por Micky van de Ven como lateral izquierdo. El defensa del Tottenham Hotspur es un fijo en la zaga de la selección holandesa.

Aun así, Hato no pudo evitar que Anis Hadj Moussa, otro suplente, entrara por la derecha en el 86’ y marcara al ángulo izquierdo. Holanda no remontó y Argelia ganó 0-1 en Róterdam.