A Jack van Gelder le molesta muchísimo la NOS durante este Mundial

A Jack van Gelder le molesta cómo la NOS gestiona las pausas de hidratación en el Mundial, así que ya no ve los partidos de la fase final por su antigua empresa.

La FIFA ordena una pausa de hidratación a mitad de cada tiempo y eso ha generado muchas críticas. Van Gelder no ve mal esas dos breves pausas por partido.

«Pero, claro, en los Países Bajos hay mucho revuelo. Porque nosotros simplemente metemos anuncios», señala Van Gelder en una entrevista con Radio 538 al explicar por qué le parece tan errónea la forma de trabajar de la NOS.

Este aficionado al fútbol ve siempre los partidos del Mundial en la cadena belga VRT. «Allí veo a los entrenadores hablando con los jugadores y a los fisioterapeutas atendiéndolos. Así sigues metido en el partido, pero aquí nos desconectamos por completo».

Es una gran diferencia con cómo se trabaja en los Países Bajos, suspira un decepcionado Van Gelder. «La cadena para la que siempre he trabajado, la NOS, de repente también se ha vuelto comercial, pero de forma equivocada».

Además, recuerda su experiencia radial: «He retransmitido trescientos partidos de la selección holandesa. En esta fase del Mundial solo había un comentarista en lugar de dos; todo resulta muy escaso».