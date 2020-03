A incendio por semana: Jordi Alba inicia una nueva polémica en el Barcelona

El lateral zurdo blaugrana se llevó las manos a los oídos para responder a los pitos que le ha dedicado la afición del Camp Nou.

Jordi Alba se acabó convirtiendo en uno de los protagonistas de la agónica victoria del sobre la . El lateral zurdo decidó un polémico gesto a la grada en el minuto 95 al llevarse las manos a los oídos y después aclaró que fue para responder a los pitos que le dedicadaba el Camp Nou. +

“A nadie le gusta que el público vaya en contra en la propia casa. Respeto a todo el mundo, pero tienen que respetarme también a mí. Creo que la actitud es buena y los jugadores lo dan todo. A ninguno nos gusta jugar mal y tenemos que mejorar, pero también me parece que pitar en el quince del primer tiempo con el empate a cero no me gusta”, explicó.

Aún así intentó quitarle importancia después cuando aseguró que “mi gesto no significa nada. Me gusta la polémica, pero está todo bien” pero muchos aficionados no se lo tomaron bien en las redes sociales y compararon con la que hizo Coutinho el año pasado tras un gol en la Champions y que significó su divorcio con la afición blaugrana.