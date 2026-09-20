«Yo le apartaría de la circulación. Se ha convertido en internacional, tiene un gran valor para el equipo. Pero tenemos que sacar estas cosas del deporte. Hay niños mirando, eso no se hace», bramó Hamann en Sky el sábado.

Pero ¿qué había pasado? Se había jugado poco menos de una hora en Mönchengladbach. Los visitantes del Mainz ganaban 2-1 cuando a los locales se les señaló un penalti por mano. En el habitual barullo antes de la ejecución de un penalti, las cámaras de televisión captaron a Amiri manipulando el punto de penalti con los tacos de su bota.

La acción del centrocampista estrella del Mainz pasó desapercibida para el equipo arbitral encabezado por el árbitro principal Robert Hartmann. Si tuvo influencia en el posterior fallo, es pura especulación. En cualquier caso, el defensa del Gladbach Kevin Diks estrelló el balón con fuerza en el poste derecho.

Para Hamann, Amiri se comportó de forma «gravemente antideportiva» y «sobrepasó ampliamente una línea». La exestrella del Bayern pidió «un partido de sanción».

Poco después del fallo de Diks, el Gladbach sí encontró el gol. El fichaje Isac Lidberg marcó el 2-2, que el Mainz convirtió después en un 4-2 con tantos de Eric Martel y Danny da Costa poco antes del final. El penalti por mano transformado por Shuto Machino en lo más profundo del tiempo añadido, cuando Amiri ya había sido sustituido, llegó demasiado tarde para el Gladbach.

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¿Quién será el nuevo entrenador del Borussia Mönchengladbach?

El Borussia asumió el farolillo rojo del Hamburger SV tras la cuarta derrota en el cuarto partido de la temporada, después de que el HSV lograra su primera victoria del curso ante el 1. FC Köln. Todo apunta a que Alexander Blessin relevará ahora en Gladbach a Eugen Polanski, que había sido destituido tras la tercera jornada. El sábado, el cinco veces campeón de Alemania estuvo dirigido por el técnico interino Jan-Moritz Lichte.

Aún no está claro si a Amiri le espera alguna consecuencia por su acción. Ahora, en el programa del jugador de 29 años figuran los dos partidos internacionales contra Países Bajos y Grecia. Amiri forma parte de la primera de las dos convocatorias de la DFB del nuevo seleccionador Jürgen Klopp para los cuatro próximos partidos en total de la selección alemana.