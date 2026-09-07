Mike Verweij y Valentijn Driessen se mostraron muy críticos este lunes en Kick-Off de De Telegraaf con la directiva del Feyenoord. Dévy Rigaux y Robert Eenhoorn podrían haber hecho un mejor trabajo en el último periodo de traspasos, ese es su veredicto.

«Rigaux ha cargado con dureza contra su predecesor Te Kloese», arranca Verweij en el bloque sobre el Feyenoord. «Pero ahora resulta que Te Kloese, con el dinero de Hadj Moussa incluido, 40 millones. Se ofrecieron 25 millones por Ueda, que fue vendido demasiado barato al Lille OSC. Y Read casi podía llegar a los 35 millones. Y por Targhalline el Hull City ofreció 20 millones».

«Si simplemente hubieran hecho su trabajo y hubieran vendido a los buenos jugadores, el Feyenoord habría tenido por el momento muchísimos recursos financieros. Ese mismo Te Kloese dejó ahí una plantilla que valía aproximadamente 120 millones de euros. Así que creo que Rigaux y Eenhoorn no han hecho algo bien en este mercado de fichajes. Si hubieran vendido a Read de inmediato, podrían haber sido mucho más efectivos en el mercado», añade el crítico observador del Ajax.

Driessen interviene de inmediato. «Una vez más, se trata de los Vrienden van Feyenoord. Tienen el 49 por ciento de las acciones. Y en el momento en que el Feyenoord paga 17,5 millones de euros, pierden el 25 por ciento. Y dentro de dos años, otra vez. Pero el Feyenoord también está obligado a comprar una parte de las acciones si logra un saldo positivo de traspasos en una ventana de fichajes. Y sin duda lo habrían hecho si una de esas transferencias se hubiera concretado. Entonces ese saldo de traspasos habría sido tan alto que habrían estado obligados a comprar una parte de las adquisiciones de los Vrienden».

«Pero los Vrienden van Feyenoord no quieren irse. Y Eenhoorn llegó a petición de los Vrienden. Es su favorito, y se convirtió en director. Así que no va a enfrentarse a esos Vrienden. Eenhoorn se ha dejado influir para no dejar que siguiera adelante el traspaso de Hadj Moussa», lanza Driessen como una dura acusación contra el director técnico del Feyenoord.

Según Driessen, una garantía bancaria rechazada no es la razón por la que Hadj Moussa no es ahora jugador del Al-Ittihad. «Se trata de un traspaso de cuarenta millones de euros. Se trata de Arabia Saudí, que se lo pregunten al Ajax. Siempre han tenido el dinero y son solventes».

«Además, el Feyenoord apenas respondía al teléfono, era muy difícil contactar con ellos. Se fue demorando durante muchísimo tiempo y, al final, el reconocimiento médico tampoco pudo realizarse. Robert Eenhoorn es simplemente una prolongación de los Vrienden van Feyenoord. Es su amigo. Cuando alguien te impulsa y tú puedes servir a su interés, eso pasa nueve de cada diez veces. Ya había dejado claro antes que no le entusiasma comprar la salida de los Vrienden. Y entonces te quedas con esos Vrienden», concluye Driessen.