A diferencia de Pochettino: Tuchel zanja su futuro con Inglaterra con palabras claras

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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, confirmó su compromiso de continuar con su misión al frente del combinado inglés al menos hasta la Eurocopa 2028, subrayando que no tiene intención de abandonar su cargo aunque reciba una oferta de uno de los grandes clubes durante el próximo periodo.

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Al mismo tiempo, el técnico alemán reveló su deseo de regresar a dirigir clubes tras finalizar su cometido con la selección inglesa, en una señal de que su experiencia actual con selecciones no representa un giro definitivo en su carrera como entrenador.

Las declaraciones de Tuchel llegaron en medio de los rumores sobre la proximidad del argentino Mauricio Pochettino a asumir el banquillo del Manchester United como sucesor de Michael Carrick, cuya salida se espera en los próximos días, ya que el técnico de la selección de Estados Unidos cuenta con una cláusula de rescisión en su contrato valorada en 7 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, Tuchel aclaró que su situación es completamente distinta, asegurando que no existe ninguna cláusula de rescisión que le permita abandonar la selección inglesa.

Tuchel dijo, en declaraciones publicadas por la cadena británica "Sky Sports": "No hay cláusula de rescisión, ni existe ninguna intención de ello. He firmado el contrato y quiero quedarme hasta la Eurocopa. Quiero disputar la Euro. Todavía tenemos asuntos pendientes".

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Y cuando se le preguntó si era totalmente descartable que abandonara la selección de Inglaterra en caso de que uno de los grandes clubes le presentara una oferta antes de la Euro 2028, el técnico alemán respondió: "Sí, eso creo".

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Tuchel: Quiero ganar la Liga de Naciones y la Euro

Tuchel dirige a la selección de Inglaterra desde que asumió el cargo, y logró llegar con ella a las semifinales del último Mundial en Estados Unidos, antes de sufrir una dolorosa derrota ante Argentina.

Tras el Mundial, la selección inglesa cosechó tres victorias en cuatro partidos de la Liga de Naciones, entre ellas un contundente triunfo por 7-0 sobre Croacia, con lo que el equipo continúa su recorrido en el torneo con paso firme.

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La selección de los Tres Leones se prepara para enfrentarse a Croacia esta noche de jueves, en el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Europa.

Tuchel expresó su satisfacción por trabajar con el grupo actual, diciendo: "Me encanta el grupo de jugadores que tengo, me encanta el cuerpo técnico, y cuento con directivos que confían en mí y están contentos con la manera en que trabajamos".

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Y añadió: "Esto es mucho para mí, y sé muy bien valorarlo, por eso estoy en un buen lugar. Como he dicho, adoro a los jugadores. Echo de menos a los jugadores de mi equipo, echo de menos a mi equipo, y echo de menos los 50 partidos en los que no participo a lo largo del año, pero tengo hambre de ganar la Liga de Naciones, y hambre de disputar la Euro e intentar ganarla".

Tuchel planea volver a los clubes

Pese a reafirmar su compromiso con la selección de Inglaterra, Tuchel no ocultó su deseo de regresar a dirigir clubes una vez finalizado su cometido con el combinado nacional.

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El técnico, que ya ha dirigido al Chelsea, al Bayern Múnich y al Paris Saint-Germain, dijo: "Sí, por supuesto. Echo de menos los 50 partidos, como he dicho. Echo de menos esos últimos minutos cuando todo termina. Sales dos minutos antes del pitido final, y esos son los mejores dos minutos; todo ha terminado, estás en un estadio lleno, las luces encendidas, sientes una gran emoción y eres parte de todo eso".

Y agregó: "Esos dos minutos en concreto me hacen darme cuenta, hasta cierto punto, de lo afortunado y agradecido que soy, y luego suena el pitido final, vuelves al túnel e intentas ganar el partido por tu equipo. Y lo haces cada cuatro días".

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Tuchel insinúa que Inglaterra podría acoger la final de la Liga de Naciones

Tuchel también habló sobre la posibilidad de que la Federación Inglesa de Fútbol presente una solicitud para acoger la final de la Liga de Naciones, una idea que el técnico alemán acoge con agrado.

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Dijo: "Todavía no sabemos dónde se disputará la final de la Liga de Naciones. La Federación Inglesa tiene la opción de presentar una solicitud para acogerla".

Tuchel considera que disputar los partidos del torneo en territorio inglés puede representar una prueba importante de cara a la Eurocopa 2028, que organizará Inglaterra, especialmente ante la presión que se espera de la afición local.

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Explicó: "Ya hemos hablado antes de la dificultad de este grupo de jugadores para trasladar a los partidos lo que muestran en los entrenamientos. Y otros entrenadores de Inglaterra han hablado del peso de la camiseta de la selección".

Y continuó: "La Eurocopa será en nuestra tierra, y la presión asociada a este torneo será única. Es casi como un ensayo, jugar ante nuestra afición".

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Y añadió: "La Liga de Naciones nos ayuda en general. Sería estupendo que la final se disputara aquí, pero primero tenemos que llegar a la final".

Inglaterra ocupa actualmente el segundo lugar del grupo tres, a tres puntos de la líder España y con seis puntos de ventaja sobre Croacia, tercera clasificada, por lo que parece estar en una buena posición para clasificarse a las próximas finales de la Liga de Naciones.