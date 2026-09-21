El español Xavi Hernández, seleccionador de Países Bajos, defendió su decisión de convocar a Crysencio Summerville, jugador del Al Hilal, y a Tijjani Reijnders, estrella del Al Qadsiah, para la lista de la selección neerlandesa, pese al traspaso de ambos desde la Premier League inglesa a la Roshn Saudi League, y subrayó que su criterio de selección está vinculado al rendimiento del jugador y no al nombre de la competición en la que milita.

Las declaraciones de Xavi se produjeron durante la rueda de prensa que ofreció este lunes, en medio del debate sobre la decisión de convocar a Summerville y Reijnders, después de que el primero pasara del West Ham al Al Hilal, mientras que Reijnders dejó el Manchester City para fichar por el Al Qadsiah, convirtiéndose ambos en dos de los nombres neerlandeses más destacados que han optado por vivir una nueva experiencia fuera de Europa.

Lee también: El rumor de la comida: el director de la selección saudí explica el motivo de la expulsión de Al Juwayr antes de la Copa del Golfo 27



Cuando se le preguntó a Xavi sobre el traspaso de jugadores de la Premier League a la liga saudí, y si eso suponía un gran cambio en el nivel de competición, respondió: «Pero no es un traspaso tan grande, creo que si sigues la liga saudí verás que no es mala», en alusión a que no considera que jugar en la Roshn League sea un motivo suficiente para descartar a un jugador de los planes de la selección.

Uno de los periodistas intentó insistir en la existencia de una diferencia entre la Premier League y la liga saudí, a lo que Xavi replicó: «No pasa nada, es fútbol profesional. Si rinde bien y encaja en el equipo, ¿cuál es el problema?», recalcando que el nivel del jugador y su estado técnico son lo que determina la posibilidad de su participación con la selección.

El técnico español señaló que su experiencia previa en la región le otorga un conocimiento especial de la naturaleza del fútbol del Golfo, y afirmó: «He jugado en una liga que conozco; estuve en Catar 6 años, así que para mí no hay ningún problema», dejando claro que su valoración no se detiene en el nombre de la liga o del club en el que juega el futbolista.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de «Kooora»

Y Xavi añadió, en respuesta a una pregunta sobre la diferencia en el nivel de los partidos entre la Premier League y la liga saudí: «Pero la liga saudí participa en la Liga de Campeones de Asia y eso también es difícil. Tienes que seguir la liga», subrayando que el juicio sobre la competición debe hacerse a través de su seguimiento y del conocimiento del nivel de los torneos que disputan sus clubes.

Las declaraciones de Xavi confirman que su visión sobre los jugadores profesionales en la liga saudí es completamente distinta a la de su predecesor Ronald Koeman, tras haber optado por conceder su confianza a Reijnders y Summerville y convocarlos a la lista de la selección, pese a su traspaso de la Premier League a la Roshn League, situando el nivel del jugador y su capacidad de aportar por delante de los criterios de selección.