El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, recibió un nuevo respaldo moral de su entrenador australiano Ange Postecoglou, después de que este elogiara su estado físico y mental, asegurando que se encuentra en la mejor condición posible antes del esperado duelo frente al Neftchi uzbeko en la Liga de Campeones de Asia Élite.

Las declaraciones del técnico volvieron a poner el foco sobre la estrella portuguesa, tras la crisis que vivió recientemente con su compatriota Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, por la discrepancia en torno a su participación durante el parón internacional.

Postecoglou declaró en la conferencia de prensa previa al partido: "Cristiano Ronaldo está bien mental y físicamente, y lo vieron en el último partido, pues jugó el encuentro completo y marcó un gol, por lo que estoy seguro de que se encuentra en buen estado".

Este elogio tiene una importancia especial para el capitán del Al Nassr, que regresó a su equipo tras un periodo internacional turbulento, pero respondió dentro del campo marcando un gol en la victoria por 3-0 ante Al Diriyah en la octava jornada de la Liga Roshn saudí.

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De la crisis con Jesus al apoyo de Postecoglou

Los detalles de la crisis se remontan al partido de Portugal contra Noruega, cuando Ronaldo permaneció en el banquillo durante todo el encuentro, pese a que había realizado el calentamiento para prepararse para entrar.

Según el relato del capitán del Al Nassr, Jesus le había comunicado la posibilidad de jugar 30 minutos, pero no le dio la oportunidad, lo que provocó el enfado de la estrella portuguesa y abrió la puerta a una disputa que derivó después en su salida de la concentración de la selección antes del duelo contra Dinamarca.

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La crisis no se detuvo en la decisión de no hacerle participar, ya que Ronaldo reveló después que la discrepancia incluyó también lo que se había acordado respecto a aclarar la situación ante los medios, y acusó a Jesus de incumplir sus promesas dos veces.

En contrapartida, el entrenador negó la existencia de un acuerdo de ese tipo, asegurando que las decisiones sobre las alineaciones responden a su criterio técnico. Así, el asunto pasó de ser una simple exclusión de un jugador de un partido a una disputa pública sobre promesas, confianza y la manera de tratar a una de las mayores estrellas del fútbol.

Tras su regreso al Al Nassr, Ronaldo pareció decidido a devolver el foco a su rendimiento, pues fue titular frente a Al Diriyah y marcó un gol en la victoria por 3-0, en un partido en el que mostró actividad física y una notable presencia ofensiva.

Eso le dio a Postecoglou una base clara para elogiar la disposición del jugador, en lugar de ocuparse de la polémica que lo acompañó durante los últimos días.