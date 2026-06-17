A Derksen le repugna la glorificación de Messi y destroza al comentarista

Johan Derksen criticó a Arman Avsaroglu tras el Argentina-Argelia (3-0). El comentarista de la NOS se mostró eufórico con los tres goles de Messi, lo que molestó al colaborador del programa «Vandaag Inside Oranje».

Tras los goles de Messi en el debut del campeón mundial en la Copa de Estados Unidos, Canadá y México, Avsaroglu gritó a pleno pulmón: «¡Messiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!».

Al día siguiente, Derksen le recriminó: «Ese tipo estaba en una cabina, al lado de un comentarista sudamericano, y pensó: “Yo también puedo”. Pero es una parodia».

«Si yo fuera el jefe de la NOS, le diría: vuelve en el próximo vuelo. Y los tres primeros años, al IJsselmeervogels. Para colmo, ese fragmento salió en el NOS Journaal, así que he tenido que escuchar ese momento veinte veces», afirma Derksen con cinismo.

El analista de Grolloo, de todos modos, no aprecia demasiado a los comentaristas neerlandeses: «Aparte de Jeroen Grueter, no tenemos comentaristas de fútbol realmente buenos, en mi opinión».

El presentador Wilfred Genee intervino para elogiar a Jeroen Elshoff y calificar a Wytse van der Goot como «el mejor comentarista de los Países Bajos».

“También es cuestión de gustos: a cada cual le gusta un comentarista distinto”, concluye Derksen el reportaje sobre los comentaristas que liderarán la retransmisión del Mundial.