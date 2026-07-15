A Derksen le horroriza el plan del presidente de la FIFA, Infantino, para la final del Mundial

A Johan Derksen le molestan los planes de la FIFA para la final del domingo. Por el espectáculo de medio tiempo, con Madonna y Justin Bieber, el descanso durará 30 minutos en lugar de 15.

La Junta Internacional de la Asociación de Fútbol (IFAB) establece que el descanso no puede superar los 15 minutos. El año pasado, el espectáculo del medio tiempo en la final de la Liga de Campeones entre Chelsea y París Saint-Germain duró 24 minutos.

«Eso me molestó muchísimo. El reglamento oficial de la FIFA establece que el descanso no puede durar más de quince minutos», subrayó Derksen el miércoles en el programa «Vandaag Inside».

«Al señor Infantino le importa un comino», critica Derksen al presidente de la FIFA. «Simplemente lo alarga a media hora. Lo convierte en un circo que no encaja con el fútbol. Quizá a él le guste y seguro que sacará provecho».

«Al aficionado de a pie no le interesan los cantantes de moda; solo quiere que empiece la segunda parte», añade el indignado analista de Grolloo.

El presentador Wilfred Genee apunta que a los jugadores tampoco les agrada. «No, tienen que volver a calentar», añade Derksen.

«Si vas a Estados Unidos, te toca», suspira René van der Gijp. «Allí los espectáculos de medio tiempo están en auge. A ellos les encanta».