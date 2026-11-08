A De Graafschap le espera una sanción durísima tras no presentarse en Arnhem: esto dicen las normas de la KNVB

El De Graafschap se enfrenta a una dura sanción por la cancelación definitiva del partido contra el Vitesse. Según el reglamento de la KNVB, ni siquiera se descarta una deducción de puntos.

El domingo por la mañana, aficionados del De Graafschap bloquearon el autobús de su propio equipo. Los jugadores no pudieron salir hacia el Gelredome para disputar el encuentro de la Keuken Kampioen Divisie contra el Vitesse.

El partido quedó cancelado definitivamente a las 12:15 horas. Ya había muchos aficionados del Vitesse en el Gelredome, que tuvieron que regresar a casa decepcionados.

Los aficionados del De Graafschap bloquearon el autobús porque a ellos no se les permitía entrar en el Gelredome, según decidió el comité tripartito local de Arnhem a última hora del sábado.

El comité temía que se produjeran nuevos disturbios como consecuencia de ello y, por tanto, no consideró prudente permitir la entrada de aficionados visitantes. «Las autoridades locales temen una alteración del orden público y la seguridad, posiblemente grave, tanto en los alrededores del estadio como en su interior», escribió el Vitesse.

Voetbalzone consultó el reglamento de la KNVB y encontró lo siguiente: «Si un club llega tarde por una mala planificación o una negligencia (conducta imputable), se le aplican sanciones severas a través del comité disciplinario de la KNVB».

«Una multa: el club se expone a una cuantiosa multa oficial por desprestigiar la competición e incumplir el reglamento».

«Reclamaciones por daños y perjuicios: dado que los partidos se retransmiten en directo, las emisiones televisivas están sujetas a horarios estrictos. Un club que llegue tarde por una causa que le sea imputable puede ser considerado responsable de la pérdida de ingresos televisivos o de los gastos adicionales en que incurra el equipo local».

«Deducción de puntos o derrota reglamentaria: si un club no se presenta sin una razón válida o se niega a jugar, esto se traduce en una derrota reglamentaria por 3-0 y, a menudo, en una deducción de puntos en la clasificación».

La propia KNVB ha comunicado que la dirección de la competición analizará la situación el lunes. Después se anunciarán la medida correspondiente y una nueva fecha para el partido.