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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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A costa del Al-Nasr... El Al-Hilal cierra su tercer fichaje del verano

Fichajes
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Hazem
1ª División
N. Al Habashi
Arabia Saudita

«El Líder» vence en un nuevo duelo a «El Internacional»

El Al-Hilal ha cerrado su tercer fichaje para el próximo mercado de verano, superando a su rival histórico, el Al-Nassr.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, el Al-Hilal ha acordado con el Al-Hazm comprar lo que resta del contrato del extremo Nawaf Al-Habashi.

El futbolista firmará en las próximas horas un contrato de tres temporadas con el club azul.

Será el tercer fichaje del club tras los de Sabri Dahal (Al-Fayha) y Abdullah Al-Anzi (Al-Fateh), y se espera que pronto se sume el portero Mohammed Al-Owais (Al-Ula).

Su fichaje supone un golpe al Al-Nassr, que también lo pretendía.

Al-Habashi, de 28 años, destaca en la banda izquierda y también puede actuar como mediapunta.

Comenzó su carrera en el Al-Shabab en 2018, luego pasó por Al-Qadisiyah, Al-Dir’iya, Al-Riyadh y, desde 2023, jugaba en Al-Hazm.

La pasada temporada jugó 30 partidos con Al-Hazm, marcó 5 goles y dio 3 asistencias.

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