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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

A costa de su víctima favorita: "el goleador" Savic escribe una nueva historia con el Al Hilal

Sergei Sultana-Savic
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
1ª División
Serbia
Arabia Saudita

El centrocampista serbio continúa brillando

El serbio Sergej Milinković-Savić, centrocampista del Al Hilal, escribió una nueva página de historia con el club durante el enfrentamiento ante el Al Shabab en la Roshn Saudi League.

El Al Hilal visitó al Al Shabab, este viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la quinta jornada de la Roshn League.

Savić abrió el marcador para el Al Hilal en el minuto 53 del partido, después de rematar a las redes un centro raso del lateral Mohamed Mahzari.

El gol fue el cuarto que anota el centrocampista serbio con el Al Hilal en la actual temporada de la Roshn League, en el cuarto partido consecutivo, ya que había marcado un gol en cada uno de los tres encuentros anteriores.

1ª División
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Al Shabab
ALS

Este se ha convertido en el mejor arranque de Savić con el Al Hilal desde su llegada a sus filas procedente de la Lazio durante el mercado de fichajes del verano de 2023.

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El jugador de 31 años prolongó su brillante actuación en los derbis ante el Al Shabab, ya que este gol es el quinto que le marca, convirtiéndolo en su víctima favorita en la Roshn League, a un gol de diferencia respecto al Al Akhdoud, según la red de estadísticas Opta.

Cabe recordar que Savić sigue siendo el máximo goleador del Al Hilal en la Roshn Saudi League durante la actual temporada y el segundo máximo goleador de la competición en general, a dos goles de distancia del inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli.

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