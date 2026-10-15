El gol de Antonio Rüdiger en los últimos instantes ante la Roma tiene una importancia especial para José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ya que, además de coronar una victoria histórica tras una remontada de ensueño, ese tanto permitió al conjunto merengue alcanzar los 500 goles bajo la dirección del técnico portugués.

El Real Madrid iba perdiendo (3-1) en el Estadio Olímpico hasta el minuto 82, antes de darle la vuelta al marcador, anotar 3 goles consecutivos y ganar (4-3), en una remontada de locura ayer miércoles, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Según el diario español "Marca", este logro resalta el acierto goleador del Real Madrid y abre la puerta a un nuevo desafío: seguir desarrollando una línea de ataque que, pese a sus estadísticas actuales, tiene un amplio margen de crecimiento.

El técnico portugués llegó a los 500 goles en su partido número 188 con el Real Madrid, con un promedio de 2,66 goles por encuentro, a pesar de la idea extendida de que es un entrenador defensivo.

Se trata del mejor registro entre los entrenadores de clubes que han dirigido al menos 50 partidos, una estadística que refleja la capacidad ofensiva de su equipo.

El reparto de los goles también ofrece una mirada profunda a su trayectoria como entrenador: el Real Madrid ha marcado 345 goles en 122 partidos de LaLiga, 92 goles en 38 partidos de la Champions League, 55 goles en 24 partidos de la Copa del Rey y ocho goles en cuatro partidos de la Supercopa de España.

La mayor victoria de Mourinho con el Real Madrid fue en la Copa del Rey de la temporada 2010/2011, por 8-0 ante el Levante.

Los números de esta temporada mantienen esa tendencia, con una media de 2,5 goles por partido, una cifra que satisface a Mourinho, aunque no cumple del todo con sus expectativas. Para el técnico portugués, alcanzar los 500 goles es un reconocimiento al rendimiento ofensivo del conjunto blanco y un punto de partida para seguir mejorando.

El objetivo de Mourinho sigue siendo construir un equipo con opciones ofensivas más variadas, ya que el Real Madrid es capaz de generar ataques desde la posesión, de acelerar las transiciones ofensivas para aprovechar la profundidad y la velocidad de sus delanteros y de mantener su peligro en el balón parado, todo ello sin sacrificar el equilibrio defensivo, una condición esencial para la continuidad de su propuesta.

Por eso, el siguiente paso de Mourinho consiste en traducir esa capacidad en un equipo más variado, más claro y más difícil de contener. Es cierto que la estadística invita a celebrar en el caso de Mourinho, aunque sea por un breve momento, pero el técnico portugués ya mira hacia el futuro.



