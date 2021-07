Colo Colo se abona a la fiesta del gol y espera dos delanteros más

Con Martins y un puntero nacional en el horizonte, el Cacique sacó a relucir su fuego goleador en Valparaíso contra el más herido Wanderers.

Con un gol a favor terminó el primer tiempo Colo Colo en Valparaíso. El marcador, muy mezquino, no reflejaba el trámite del posterior 4-0 del Albo vs. Santiago Wanderers, pero sí desnudaba una falencia que no le permitía a Quinteros y los suyos trascender por completo: la falta de gol, que en el complemento se olvidó. Y son 9 presentaciones sin derrotas.

Le faltan al menos dos futbolistas al plantel del ex técnico de Bolivia, que en las oficinas presiona por un 9 (le aprobaron a Marcelo Moreno Martins en el directorio y están negociando con él) y va por un extremo que releve a Martín Rodríguez, que varios dolores de cabeza le hizo pasar con su partida al Altay Spor de Turquía.

Fueron, en total, seis los valores del equipo que no se quedaron para la segunda mitad del 2021. Y el cuerpo técnico comenzó a arreglárselas con un esquema abierto al riesgo, con dos volantes de marca neta y cuatro delanteros con recorrido y multiplicidad de funciones, Pablo Solari, Gabriel Costa, Iván Morales y Marcos Bolados.

Así te relatamos Santiago Wanderers 0 Colo Colo 4

No fue casualidad que el Colo saliera a la cancha del Elías Figueroa con el mismo once que empató ante el Audax Italiano el último fin de semana. Quiere matizar menos el DT, y se le nota. Confía en los de mayor estatus, y estos le responden con fiereza.

No caía el gol (Gil la elevó increíblemente, erraron Amor y Morales de cabeza y Viana le ganó un mano a mano inmejorable a Costa) y el Wanderito pecó, como en toda la competencia. Francisco Alarcón le cometió un foul evidente a Bolados, Morales lo engañó al capitán porteño y poco a poco el verde se desmoronaría desde la cabeza y el juego.

Costa, la llave para encontrar espacios y generar oportunidades, lideró la búsqueda en la recta final. Y encontró su premio. Por la diestra le dio al vertical, como mediapunta veloz impactó el horizontal, habilitando se la dio profunda a Bolados, el autor del 2-0, y repitiendo como asistente abrió el fútbol para un Morales que volvió a asistir a Bolados, el artillero de la tarde. "Donde el técnico me precise, trato de hacerlo de la mejor manera para que al equipo le vaya bien. Quiero dejar todo", resumió en el TNT el número 8.

Con tiempo para Leo Valencia, Javier Parraguez, Torta Opazo, Vicente Pizarro (que casi deja el duelo 5x0) y Nacho Jara, el dominio se radicalizó al máximo contra el peor del campeonato (que llegó al centenar de pases correctos, apenas) y este último batió a Viana desde 25 metros con un remate recto dedicado al papá. Vienen otros dos delanteros, pero el fuego goleador está. Y nadie quiere perderse la fiesta alba.