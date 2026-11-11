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Álex Baena, estrella del Atlético de Madrid, reveló los detalles de la tensión que vivió el vestuario del equipo a causa de las declaraciones del delantero argentino Julián Álvarez durante el pasado verano, después de que mostrara su deseo de abandonar el club.

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Baena habló sobre esta crisis durante una entrevista con la emisora española «Cadena SER», explicando que las declaraciones públicas de Álvarez sobre su futuro no pasaron desapercibidas dentro del equipo y dejaron una huella evidente en el ambiente entre los jugadores.

El jugador español reconoció que el anuncio de uno de sus compañeros de su deseo de marcharse fue algo extraño para el grupo, subrayando que los jugadores no se sintieron cómodos con la manera en que el delantero argentino eligió expresar su postura.

Baena dijo, según recogió la cadena «Foot Mercato»: «Es normal que resulte un poco extraño cuando uno de mis compañeros anuncia públicamente su deseo de marcharse, realmente no nos gustó, pero entiendo que un jugador pueda dudar si recibe una oferta del Barcelona o el Real Madrid».

Añadió que el rechazo de los jugadores no estaba relacionado con el deseo de Álvarez de vivir una nueva experiencia, sino con la manera en que anunció su postura ante todos, señalando que sus compañeros le habrían dado su apoyo fuese cual fuese la decisión que tomara sobre su futuro.

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Baena explicó que no habló personalmente con el delantero argentino sobre esta crisis, pero considera que Álvarez era muy consciente de la naturaleza de su actitud y del posible impacto de sus declaraciones en su relación con el resto de jugadores dentro del vestuario.

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El jugador del Atlético de Madrid continuó señalando que Álvarez gestionó la situación posteriormente, tras presentar una disculpa a sus compañeros por la manera en que se desarrollaron las cosas, considerando que este paso le honra al delantero argentino y confirma que era consciente del malestar que había provocado.

Al mismo tiempo, Baena quiso subrayar que la disputa no afectó al compromiso diario de Álvarez con el equipo, explicando que el jugador sigue trabajando duro en los entrenamientos y busca recuperar su mejor nivel y ayudar al Atlético de Madrid en las distintas competiciones.

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La estrella española también se refirió a la postura de la afición del Atlético de Madrid ante el asunto, considerando que tiene motivos justificados para estar molesta por la manera en que se desarrollaron los acontecimientos, en alusión a la polémica que acompañó a las declaraciones del delantero argentino y a las especulaciones relacionadas con su futuro.

Las declaraciones de Baena reflejan la magnitud del impacto que dejó la crisis de Álvarez dentro del Atlético de Madrid, después de que su deseo de marcharse pasara de ser un mero asunto relacionado con su futuro personal a una cuestión que generó debate dentro del vestuario, pese a los intentos de contener la situación y recuperar la calma entre los jugadores.

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Julián Álvarez fue el centro de atención de los medios de comunicación internacionales durante el pasado mercado de fichajes de verano, después de anunciar su deseo de marcharse del Atlético de Madrid, en medio de un fuerte interés por parte del Barcelona en incorporarlo para reforzar su línea ofensiva, especialmente tras la salida del dúo Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Sin embargo, el Atlético de Madrid se negó a negociar con el Barcelona por Álvarez y se aferró a los servicios de la estrella argentina, que disputa actualmente su tercera temporada con el club madrileño, teniendo en cuenta que se unió a sus filas en 2024 procedente del Manchester City.