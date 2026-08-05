A cambio de jugadores y una suma de dinero: Al-Nassr pone a la venta a Nawaf Al-Aqidi

El Al-Nassr sorprendió a todos con una decisión de gran calibre, después de resolver poner en venta a su guardameta saudí Nawaf Al-Aqidi durante el actual mercado de fichajes de verano.

Diversos informes periodísticos habían revelado los indicios de una crisis entre el Al-Nassr y su portero saudí, ante el deseo de este de abandonar el equipo para conseguir un mayor número de minutos durante la próxima temporada.

El diario saudí «Okaz» afirmó que el Al-Nassr comunicó al agente de Al-Aqidi que no hay intención de renovar su contrato, y ello durante una reunión que juntó a ambas partes en la concentración del equipo en la capital portuguesa, Lisboa.

El club saudí se encamina a aprobar la salida definitiva de Al-Aqidi al Al-Fateh, equipo en el que el guardameta jugó cedido durante la segunda mitad de la temporada 2024-2025.

En virtud de este acuerdo, el Al-Nassr recibirá una cantidad económica del Al-Fateh a cambio de Nawaf Al-Aqidi, además de su portero saudí Abdulhadi Al-Alwan y su lateral derecho Saeed Baatiyah.

El diario aclaró que las negociaciones entre ambas partes han alcanzado fases avanzadas, con la previsión de cerrar el acuerdo en los próximos días, antes del anuncio oficial de la operación.

Cabe recordar que Al-Aqidi (26 años) es considerado un producto de la cantera del Al-Nassr, ya que fue ascendido al primer equipo en 2019, pero no logró hacerse con un puesto de titular, por lo que salió cedido al Al-Taee en 2022 y luego al Al-Fateh en 2025.

Y aunque comenzó la pasada temporada como titular bajo los palos del «Al-Alami», acabó regresando al banquillo a causa de algunos errores que cometió a mitad de temporada, en especial durante los duelos ante el Al-Qadisiyah y el Al-Hilal en la Roshn League.

El joven guardameta también perdió su puesto de titular en la selección saudí, tras los errores que cometió en el amistoso ante la selección de Egipto el pasado mes de marzo, de modo que el veterano Mohammed Al-Owais defenderá la portería de Arabia Saudí en el Mundial 2026 en su lugar.