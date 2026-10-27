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El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha desatado la polémica al dar a entender que quizá ya no le importe la situación actual del club bajo las órdenes de Michael Carrick. La llamativa ausencia del mediapunta portugués en el once titular durante la humillante derrota del Manchester United ante el Bournemouth dio paso a una enigmática reacción en las redes sociales.

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Fernandes, suplente en la humillante derrota ante el Bournemouth

Fernandes fue una ausencia inesperada en el once titular en la desoladora derrota del United en casa por 3-0 ante el Bournemouth. El capitán se quedó en el banquillo tras sus recientes críticas públicas a la táctica del equipo durante una derrota ante el Como en la Champions League.

Pese a llegar al descanso con un 2-0 en contra, Carrick decidió no dar entrada al mediapunta portugués para intentar salvar el resultado. En su lugar, Matheus Cunha, Lisandro Martinez, Joshua Zirkzee y Shea Lacey entraron como suplentes en la segunda parte.

Fernandes calentó en la banda durante algunos tramos de la segunda parte, pero finalmente no llegó a jugar. El Bournemouth marcó después un tercer gol para agravar la desdicha del United y sellar una sonada victoria a domicilio.

Enigmática reacción en Instagram

Getty Images

Tras la dura derrota, la actividad de Fernandes en las redes sociales llamó la atención. El centrocampista dio «Me gusta» a un reel de Instagram con el texto: «Nunca presiones a una persona leal hasta el punto de que deje de preocuparse».

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El vídeo animado tenía un marcado trasfondo: mostraba a una figura gigante de piedra que protegía a un pequeño pueblo de un enorme peñasco. Tras recibir disparos desde el mismo pueblo que intentaba proteger, la figura soltaba la roca, que aplastaba el asentamiento y lo arrastraba hasta el mar.

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La interacción da a entender claramente que Fernandes siente que sus continuos esfuerzos por sacar adelante a un United en apuros han provocado críticas injustificadas, lo que le ha llevado a apartarse por fin de esa carga.

Carrick explica su decisión «futbolística»

Carrick insistió en que dejar a su capitán en el banquillo fue una decisión puramente táctica y rechazó las insinuaciones de que hubiera un conflicto más profundo entre bastidores.

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Al explicar su elección del equipo, el entrenador del United dijo: «Está en condiciones de jugar y disponible, pero decidimos elegir el equipo que hemos elegido hoy. Por desgracia para todos, no conseguimos el resultado que queríamos. Queremos ir hacia delante y generar más; podríamos haber hecho ciertas cosas, pero en realidad no fue suficiente, y eso está bastante claro».

La situación amenaza con estallar mientras el United languidece en el 17.º puesto de la Premier League. Aunque la afición de Old Trafford coreó el nombre de Carrick al término del partido, los jugadores recibieron una fuerte pitada mientras se dirigían al túnel de vestuarios.

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Se acerca el duelo en Stamford Bridge

Getty Images

El United debe recomponerse rápidamente antes de una exigente visita al Chelsea en la Premier League. Ya eliminado de la Carabao Cup, el Manchester United dispone de una poco habitual semana sin partido entre semana para abordar una crisis cada vez mayor.

Aún no está claro si Carrick seguirá en el banquillo en Stamford Bridge. Según se informa, los directivos del United están valorando su destitución y ya han comenzado las conversaciones internas sobre su posible sucesor, mientras la temporada del club en las competiciones nacionales pende de un hilo.