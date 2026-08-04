Así lo informa el martes el diario Bild. Según la información, el velocísimo jugador de 27 años ya no se siente a gusto en Arabia Saudí, en el Al Ittihad, y quiere regresar al Bayer 04.

En Leverkusen, Diaby vivió entre 2019 y 2023 la mejor etapa de su carrera. En 172 partidos oficiales aportó 49 goles y 47 asistencias antes de marcharse al Aston Villa por 55 millones de euros. Tras solo un año, 54 partidos oficiales y 21 participaciones de gol, puso rumbo a Arabia Saudí por 60 millones de euros, donde al menos logró 31 asistencias en 71 partidos.

Diaby le costaría al Bayer Leverkusen unos 30 millones de euros

Ahora, sin embargo, la aventura en la Saudi Pro League, sin duda muy lucrativa desde el punto de vista económico, volvería a llegar a su fin. El contacto con Leverkusen y con el director deportivo Simon Rolfes nunca se habría roto, según se señala ahora en el citado informe. Entretanto, las negociaciones para un regreso incluso estarían muy avanzadas.

Leverkusen tendría que desembolsar probablemente 30 millones de euros por Diaby, que además también sería pretendido por el Inter de Milán y el Benfica de Lisboa. El propio Diaby, sin embargo, estaría dispuesto a aceptar una importante rebaja salarial para regresar a Renania. En el Al Ittihad percibiría diez millones de euros netos. Su contrato se extiende hasta 2029.

Hace siete años, el Leverkusen pagó 15 millones de euros al Paris Saint-Germain por los servicios del extremo, que encajaría de forma ideal en el sistema 4-3-3 del nuevo entrenador Carles Martinez y que formaría, junto al fichaje Afonso Moreira (por 29,5 millones de euros procedente del Lyon), una banda de extremos realmente impresionante.

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