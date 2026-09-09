9 goles en la locura de la remontada del Chelsea ante el Leeds United

Chelsea logró una emocionante victoria sobre su invitado Leeds United por (6-3), este miércoles, en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa profesional, tras un partido que vivió grandes vaivenes en el marcador en el estadio Stamford Bridge.

Leeds abrió el marcador en el minuto 23 por medio de Tarik Muhrimović, antes de que Brenden Aaronson ampliara la ventaja de los visitantes en el minuto 48, dejando a Chelsea —que afrontó el encuentro con una alineación dominada por los suplentes— ante una difícil tarea al inicio de la segunda parte.

Lee también

Mourinho: No le debo nada al Real Madrid; no llegaba a semifinales antes de mí

Las elecciones de "L'Équipe": Messi lidera el once histórico de la Champions y Cristiano queda fuera

Pero la respuesta de Chelsea llegó rápido, ya que dieron fruto los cambios que realizó el entrenador Xabi Alonso al inicio de la segunda parte, cuando dio entrada a Morgan Rogers, Reece James, Cole Palmer y Pedro Neto.

Palmer anotó el gol que recortó distancias desde el punto de penalti, en el minuto 53, y luego el mismo jugador regresó apenas dos minutos después para marcar el gol del empate (2-2). La remontada se completó en el minuto 60, cuando Pedro Neto marcó el tercer gol de Chelsea, antes de que Danny Welbeck añadiera el cuarto en el minuto 65.

Los visitantes no disfrutaron mucho del gol que recortó distancias (4-3) por medio de Dominic Calvert-Lewin, ya que Valentín Barco devolvió la ventaja a dos goles en el minuto 80, al anotar el quinto tanto de Chelsea, antes de que Danny Welbeck cerrara la media docena en el minuto 90+4, marcando su segundo gol en el encuentro.

Chelsea había alcanzado la tercera ronda de la Copa de la Liga tras su victoria sobre Luton Town (2-0), mientras que Leeds se clasificó a la misma ronda con su triunfo sobre Nottingham Forest por el mismo resultado.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora".