9 caras nuevas y un regreso sorpresa: Mancini revela la lista de Italia

Roberto Mancini, seleccionador de Italia, anunció una lista de 34 jugadores para disputar la Liga de las Naciones de Europa durante el próximo parón internacional, en la que destacan la convocatoria de 9 caras nuevas por primera vez, junto al sorprendente regreso de varios nombres excepcionales.

El técnico de 61 años había vuelto a hacerse cargo del banquillo de la Azzurra a finales del pasado julio, con un contrato que se extiende hasta el año 2030. Italia disputará dos enfrentamientos ante Turquía, dirigida por Vincenzo Montella, además de visitar a Bélgica y Francia.

Mancini comienza su segunda etapa con el duelo ante Bélgica el viernes 25 de septiembre en el estadio Olímpico de Roma, antes de viajar para enfrentarse a Turquía el 28 de septiembre, y luego visitar a Francia, dirigida por Zinedine Zidane, el viernes 2 de octubre, para después recibir a la selección de Turquía el 5 de octubre en el estadio Dall'Ara de Bolonia.

La lista contó con la aparición de 9 caras nuevas por primera vez, que son: Massimo Bisina (portero del Bolonia), Daniele Ghilardi (defensa del Roma), Michel Kayode (lateral del Brentford), Eddie Kouadio (defensa del Monza), Alessandro Romano (centrocampista del Cagliari), Issa Doumbia (talento del Sporting de Lisboa), Sebastiano Esposito (delantero del Sassuolo), Antonio Vergara (delantero del Nápoles) y Mohamed Ali Zouma (delantero del Núremberg).

También se confirmó la presencia de Honest Ahanor (que fichó por el Crystal Palace a través del Atalanta y el Chelsea) y del organizador de juego del Borussia Dortmund Samuel Iñacio, mientras que Mancini convocó a la dupla Niccolò Fagioli y Nicolò Zaniolo tras su ausencia de la camiseta de Italia desde octubre de 2024, en tanto que Rolando Mandragora regresa después de su última convocatoria en marzo de 2021, con la ausencia de Marco Palestra, jugador del Chelsea, por lesión.

A continuación, la lista de la selección de Italia para los enfrentamientos de la Liga de las Naciones de Europa:

Portería: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Bisina (Bolonia), Guglielmo Vicario (Juventus).

Defensa: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michel Kayode (Brentford), Eddie Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centro del campo: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting de Lisboa), Niccolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Delantera: Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuel Iñacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Nápoles), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zouma (Núremberg).

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