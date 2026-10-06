88 minutos que revelaron la verdad: Zidane le hace un valioso regalo a Mourinho

El brillo de Eduardo Camavinga con la selección de Francia no fue un simple momento pasajero, sino que pareció un anuncio claro del regreso del jugador del Real Madrid al camino que todos esperaban que recorriera desde su primera aparición. Bajo la dirección de Zinedine Zidane, el centrocampista francés recuperó algo de su esplendor, dándole a José Mourinho un impulso valioso antes de la reanudación de las competiciones con el Real Madrid.

Desde su debut con el Rennes en 2019, cuando tenía diecisiete años, el nombre de Camavinga quedó ligado a enormes expectativas, antes de fichar por el Real Madrid en 2021 y desempeñar un papel influyente en la trayectoria del equipo hacia la conquista de la Liga de Campeones.

Sin embargo, su carrera posterior no transcurrió con la estabilidad esperada; su presencia fue disminuyendo gradualmente, se alternaron al mando del equipo varios entrenadores, mientras que en muchas ocasiones se encontró atrapado en el banquillo de suplentes, antes de vivir la temporada pasada uno de los periodos más difíciles de su carrera.

Las cosas se complicaron aún más tras su expulsión ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un error que dejó una huella clara en su temporada, para quedar después fuera de los planes de Didier Deschamps en la lista del Mundial.

Con la llegada de José Mourinho al cargo, Camavinga obtuvo un mayor espacio de participación desde el inicio de la temporada, y comenzó gradualmente a recuperar su nivel, beneficiándose también de su alejamiento de las lesiones.

Esta mejora fue suficiente para empujar a Zinedine Zidane a convocarlo a la selección de Francia, en la primera lista del nuevo entrenador, y la respuesta llegó rápido dentro del campo, según informó el sitio francés «Foot Mercato».

Tras unas destacadas participaciones durante el parón internacional, Camavinga regresó al once titular ante Bélgica en el Stade de France, y ofreció uno de sus mejores partidos con la camiseta de Les Bleus.

Durante los 88 minutos de la victoria por 4-1, el jugador del Real Madrid impuso su dominio en el centro del campo, con una precisión en los pases del 89 %, además de crear 11 pases en el tercio ofensivo, y fue una de las claves más importantes en la construcción de los ataques franceses.

Su influencia no se detuvo en el aspecto ofensivo, ya que realizó un gran esfuerzo físico para frenar los ataques de Bélgica, recuperó el balón 8 veces y registró 4 intercepciones, formando una pareja sólida con Manu Koné.

El llamativo brillo alegró al Real Madrid, mientras aumentaban los elogios hacia Camavinga en España, especialmente después de que el jugador se mostrara más seguro e influyente bajo la dirección de Zidane.

Y para Mourinho, lo que mostró Camavinga con Francia representa un regalo valioso; el entrenador del Real Madrid cuenta ahora con un centrocampista que recupera gradualmente la imagen que hizo que el club se aferrara a su fichaje, mientras que parece que Zidane encontró en Camavinga una pieza fundamental para su proyecto con la selección de Francia.