87 segundos que destapan la sorpresa: Al Hazem muerde al Al Ahli con cifras históricas

Al Hazem asestó un golpe temprano al Al Ahli durante el enfrentamiento que reúne a ambos equipos, la noche de este viernes, dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Liga Roshn de Profesionales, tras lograr sacudir las redes de los merengues en un momento agónico, escribiendo así una nueva cifra en la historia de sus participaciones en el torneo.

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El gol del Al Hazem llegó a través de Ahmed Al Nakhli en el segundo minuto del tiempo añadido de la primera parte, aprovechando una ocasión inmejorable que le dio la ventaja pocos minutos antes del inicio de la segunda mitad, en un tanto que tuvo una gran importancia para el equipo en cuanto al desarrollo del partido.

El gol de Al Nakhli no fue una simple ventaja momentánea para el Al Hazem, ya que trajo consigo una cifra llamativa según la red "Opta", especializada en estadísticas de fútbol, tras convertirse en el segundo gol más rápido que marca el equipo en la historia de sus participaciones en la Liga de Profesionales.

Según "Opta", el Al Hazem marcó su gol tras solo 87 segundos del inicio del periodo que el árbitro añadió al tiempo original, situándose en el segundo puesto entre los goles más rápidos del equipo en la historia de la Liga de Profesionales, por detrás de su gol frente al Al Ittihad en 2009, que llegó tras solo 12 segundos.

Por su parte, el gol del Al Hazem se convirtió en el segundo gol más rápido que recibe el Al Ahli en la historia de sus participaciones en la Liga de Profesionales, después de que el gol de Sergej Milinkovic-Savic en la portería merengue durante octubre de 2023 llegara tras solo 45 segundos, revelando así la cifra una paradoja histórica para ambos equipos.

Estas cifras confirman que el Al Hazem logró aprovechar un momento sumamente decisivo ante el Al Ahli, tras sorprender a su rival en un instante en el que todos creían que la primera parte se acercaba a su fin sin cambios en el marcador, saliendo así el equipo con una valiosa ventaja antes del descanso.

Y las sorpresas no se detienen aquí, ya que las cifras de "Opta" indican que el Al Hazem se convirtió en el único equipo que marcó dos goles durante el primero.

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