86 minutos que revelan la verdad: Mourinho encuentra al hombre del equilibrio en el Real Madrid

El regreso de Aurélien Tchouaméni al Real Madrid no parece el simple retorno de un jugador tras un periodo de ausencia, sino que reviste una importancia especial en los cálculos del entrenador portugués José Mourinho, que ve en el centrocampista francés uno de los elementos capaces de devolver el orden y la estabilidad al equipo.

Y aunque Tchouaméni aún no había alcanzado la plena forma física que le permita disputar los partidos en su mejor nivel, tuvo la oportunidad de participar ante el Elche, y ofreció indicadores muy positivos que reforzaron la confianza del cuerpo técnico en su capacidad para regresar rápidamente al círculo de los jugadores titulares.

En el partido, Tchouaméni fue uno de los jugadores más precisos del centro del campo, lo que confirma que su regreso no fue una mera participación pasajera, sino un primer paso hacia la recuperación de su rol central dentro del once del Real Madrid, según informó el diario español As.

Mourinho no habla de un jugador «imprescindible»

Aunque Mourinho siempre insiste en afirmar que no existe ningún jugador «imprescindible» dentro del Real Madrid, el caso de Tchouaméni parece algo diferente.

El cuerpo técnico ve al jugador francés como un elemento capaz de otorgar al equipo el equilibrio que le falta en algunos tramos de los partidos, especialmente cuando se ensanchan los espacios entre líneas y el equipo queda expuesto a los contraataques.

Por esta razón, quizá la palabra «imprescindible» no sea la expresión más exacta para definir el lugar de Tchouaméni en el proyecto de Mourinho, pero las palabras «vital» y «esencial» parecen acercarse más a la descripción del papel que el entrenador espera de él.

Para el cuerpo técnico, Tchouaméni no es un centrocampista más, sino una pieza fundamental en un sistema al que se pretende devolver la disciplina, el control y el equilibrio.

El plan general del Real Madrid dependerá en gran medida de las rotaciones, ante la congestión del calendario y la duración de la temporada, pero cuando las cosas llegan a las noches decisivas, la elección se vuelve más difícil, y el entrenador necesita apoyarse en los elementos que le den la mayor estabilidad posible, y es aquí precisamente donde Tchouaméni ocupa el lugar del jugador central.

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Días de hermetismo antes del regreso

El regreso de Tchouaméni a los partidos vivió días de hermetismo, un método que se ha vuelto habitual en el Real Madrid durante la presente temporada, especialmente en lo relativo al estado físico de los jugadores.

Antes del enfrentamiento ante el Elche, Mourinho habló del jugador francés, asegurando que tendría la oportunidad de participar, pero se negó a revelar el número de minutos que disputaría.

Mourinho declaró en la rueda de prensa previa al partido: «Tendrá más minutos de juego ante el Elche, sin duda. Está mejorando constantemente, y se vuelve más fuerte y con más confianza. Jugará con seguridad, pero no voy a determinar la duración de su participación».

Y en Valdebebas, el plan era más claro. La tendencia era darle a Tchouaméni más de media hora, cuidando al mismo tiempo de no arriesgarlo ni exponerlo a cualquier nueva recaída.

El cuerpo técnico tenía especial cuidado en devolver al jugador al ambiente de los partidos de forma gradual, sobre todo porque estaba en la cima de su nivel antes de su ausencia, y por ello no había ninguna disposición a arriesgar su regreso antes de completar su puesta a punto.

Pero la noche del martes ocurrió más de lo previsto. Tchouaméni comenzó el partido en el centro del campo junto a Federico Valverde, obteniendo así una auténtica prueba de sus capacidades físicas y competitivas.

86 minutos que confirman la puesta a punto

Se suponía que la participación de Tchouaméni sería limitada, pero superó con claridad la duración teórica que se esperaba para él. El jugador francés disputó 86 minutos completos, un fuerte indicador de su recuperación y del retorno de su capacidad para soportar la presión de los partidos.

El problema de Tchouaméni no estaba relacionado con un dolor persistente en el muslo durante el último periodo, sino que el desafío principal consistía en reincorporarlo al ambiente de los entrenamientos y los partidos de forma gradual, para que recuperase su ritmo competitivo sin precipitarse.

Pero en el enfrentamiento ante el Elche, el cuerpo técnico decidió pulsar el botón y darle la oportunidad de un regreso real al terreno de juego. Y lo más importante es que Tchouaméni aprovechó bien la oportunidad.

El jugador aún no ha alcanzado la cima de su nivel competitivo, algo natural tras el periodo de ausencia, pero ofreció una actuación que le da un importante impulso anímico, y envió señales positivas a Mourinho sobre su capacidad para recuperar su rol lo antes posible.

Los números hablan de Tchouaméni

Los números del partido confirman que Tchouaméni no fue un simple jugador que participó para completar unos minutos limitados, sino que estuvo presente de forma clara en la construcción del juego del Real Madrid y en el control del centro del campo.

El jugador completó 40 pases, situándose en el tercer puesto entre los jugadores del Real Madrid en este apartado, por detrás de Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, una estadística que suelen encabezar los jugadores del eje de la defensa, dado su gran papel en el inicio de la construcción de los ataques.

Pero más importante que el número de pases fue su tasa de acierto. La precisión en los pases de Tchouaméni alcanzó el 95,2 %, situándose entre los jugadores del equipo más precisos en el pase, y solo le superó Arda Güler, cuya precisión en el pase alcanzó el 96,2 %, computando a los centrocampistas y los delanteros.

Además, su participación se extendió a la mayor parte del partido, y no abandonó el terreno de juego hasta que Mourinho decidió apostar por un mayor número de sus jugadores ofensivos en un intento de decidir el partido y lograr la victoria. Y aquí aparece la importancia de Tchouaméni en los cálculos del entrenador.

Su presencia otorga al equipo un jugador capaz de conectar las líneas, y de desempeñar el rol que permite al resto de elementos del centro del campo moverse con mayor libertad, al tiempo que proporciona la protección necesaria por delante de la línea defensiva.

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Salvó al Real Madrid en momentos críticos

La actuación del Real Madrid ante el Elche no fue perfecta, sino que estuvo cargada de numerosos interrogantes. Tras una primera parte destacada, el nivel del equipo decayó de forma clara, y volvieron algunos aspectos negativos que ya habían aparecido en partidos anteriores, especialmente cuando el equipo pierde la concentración y desciende el nivel de intensidad y de compromiso táctico.

Ante esta caída, Tchouaméni fue uno de los jugadores que mantuvo cierto equilibrio dentro del equipo. El jugador francés intervino en cuatro ocasiones para salvar la situación, y contribuyó a evitar que el Real Madrid cayera en problemas mayores durante los tramos del partido en los que el equipo perdió parte de su capacidad para competir.

Y aunque su participación se produjo en mayor medida de lo esperado antes del partido, Tchouaméni salió con una impresión muy positiva. Ha regresado, y esta vez de una forma que parece definitiva.

Piedra angular en el proyecto de Mourinho

Este es el punto más importante en la historia del regreso de Tchouaméni. Mourinho no lo ve solamente como un jugador capaz de desempeñar un rol defensivo en el centro del campo, sino que lo ve, a largo plazo, como la figura que puede devolver el orden y el control al sistema del Real Madrid.

Es el jugador que puede proteger al equipo cuando pierde el balón, cerrar los espacios ante los rivales e impedir los contraataques, especialmente cuando el adversario recupera el balón en las zonas situadas entre las líneas del Real Madrid.

Por esta razón, el regreso de Tchouaméni en este momento parece de gran importancia para el entrenador portugués. El francés se ha convertido ahora en un firme candidato a participar en el próximo derbi, es más, tiene una posibilidad real de ser titular en el estadio Wanda Metropolitano, pero la decisión final dependerá de la evaluación de su estado físico tras obtener cuatro días de descanso después de disputar 86 minutos ante el Elche.

Los indicadores iniciales parecen positivos, y el jugador se siente bien, lo que abre la puerta a más minutos y a una mayor participación. Después llegará el parón internacional con la selección de Francia, antes de que Tchouaméni comience una nueva etapa con el Real Madrid, en la que sea más que un simple centrocampista.

Será el eslabón de conexión entre las líneas, el pegamento táctico que mantiene la cohesión del equipo, y el elemento que Mourinho busca para volver a imponer el orden y el control. Tchouaméni ha regresado, pero su regreso no es normal.