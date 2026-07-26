El nombre de Pedro Neto ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad del mercado de fichajes de verano, después de que nuevos informes revelaran movimientos preliminares que podrían conducir al traspaso del extremo del Chelsea al Manchester City. Y aunque las negociaciones se encuentran todavía en sus fases iniciales, la gran admiración que el jugador despierta en Enzo Maresca podría allanar el camino para una operación cuyo valor podría alcanzar los 80 millones de euros.

Durante los últimos días realicé numerosos contactos para verificar las informaciones que vinculaban al Manchester City con un nuevo intento de fichar a una de las estrellas del Chelsea, tras los datos que ya había señalado anteriormente sobre el interés del club en incorporar a Enzo Fernández y a Malo Gusto.

El sitio web "CaughtOffside" indicó: "El técnico del Manchester City, Enzo Maresca, muestra un interés real en fichar a Pedro Neto, un jugador con el que ya trabajó y cuyo potencial conoce bien".

El interés en Pedro Neto no se limita únicamente al Manchester City, ya que el Liverpool también observa la situación del jugador, aunque su interés sea hasta ahora menos serio en comparación con los movimientos del City.

Al mismo tiempo, figuras influyentes dentro del Chelsea han planteado la idea de vender al extremo portugués si llega una oferta adecuada, siempre que el valor de la operación se sitúe en torno a los 80 millones de euros.

El Chelsea ha seguido gastando cantidades ingentes durante el actual periodo de fichajes, siendo lo más destacado la incorporación de Morgan Rogers por 117 millones de libras esterlinas, algo que podría obligar al club a vender a algunos jugadores para lograr el equilibrio financiero.

Y aunque Pedro Neto no figura entre los nombres de los que el Chelsea desearía desprenderse en circunstancias normales, la dirección del club parece abierta a estudiar las ofertas que se ajusten a su valoración económica del jugador.

"No es intocable"

El sitio web "CaughtOffside" indicó: "Pedro Neto no se clasifica entre los jugadores de los que resulta imposible prescindir dentro del Chelsea, y ya se han producido debates internos durante el último periodo sobre su futuro".

El informe añadió: "Pedro Neto no es un jugador intocable para el Chelsea. Ya se han producido algunas conversaciones internas, y existe un acuerdo preliminar sobre la posibilidad de venderlo si el Manchester City o cualquier otro club presenta una oferta adecuada".

Y señaló: "El valor de la operación se situará en torno a los 80 millones de euros. Enzo Maresca sigue siendo un gran admirador del jugador desde el periodo en que trabajaron juntos en el Chelsea, e intentará incorporarlo al Manchester City si se presenta la oportunidad".

Hasta el momento, la operación no ha entrado en la fase de negociaciones oficiales, aunque los indicios confirman la existencia de movimientos preliminares que podrían preceder a una consulta formal en el próximo periodo.

Al mismo tiempo, se espera que el Manchester City tantee al Chelsea sobre Enzo Fernández y Malo Gusto también, en el marco de su plan de refuerzo del equipo.

Todavía no está claro cuál de estos tres jugadores representa una prioridad para la dirección del City, sobre todo porque fichar a todos ellos parece algo poco realista, lo que significa que el club se verá obligado a definir sus prioridades durante el próximo periodo.

El futuro de Savinho y Marmoush refuerza la necesidad de un nuevo extremo

La necesidad del Manchester City de fichar a un nuevo extremo va en aumento, ante las crecientes previsiones sobre la salida de Savinho durante el actual mercado de fichajes de verano.

Asimismo, la incertidumbre rodea el futuro del internacional egipcio Omar Marmoush, que sufre por la falta de oportunidades de participación, lo que abre la puerta a la posibilidad de su salida si su situación actual se mantiene.

Y aunque el Chelsea no suele preferir vender a sus jugadores a un rival directo en la Premier League, el club ha demostrado en los últimos años su disposición a cerrar este tipo de operaciones cuando las condiciones son adecuadas.

El verano actual ha sido testigo del traspaso de André Santos al Manchester United, y el Chelsea ya había vendido anteriormente a Noni Madueke y a Kai Havertz al Arsenal, algo que refleja la flexibilidad de la dirección a la hora de gestionar las ofertas procedentes de los rivales locales.