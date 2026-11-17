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El comentarista argelino Hafid Derradji reaccionó a la dura derrota de su selección ante Togo en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones.

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La selección de Argelia sufrió una severa derrota por 3-0 en su visita a Togo, en un partido marcado por la clara superioridad del conjunto local, que supo aprovechar sus ocasiones y traducir su dominio en tres goles, mientras que el combinado argelino fue incapaz de ver puerta en todo el encuentro.

Con este resultado, Argelia se mantiene líder del grupo 9 con 7 puntos, uno más que Togo, segunda con 6. Zambia ocupa la tercera posición con 5 puntos y Burundi, la cuarta con 3. A cada selección le quedan dos partidos de la fase de clasificación, y los dos primeros clasificados obtendrán el billete para la fase final, lo que significa que ni Argelia ni Togo tienen asegurado aún su pase y que la lucha por las dos plazas sigue abierta para las cuatro selecciones.

Por su parte, Hafid Derradji, comentarista de los canales de beIN Sports, publicó una imagen del cuerpo técnico de la selección argelina y otra con el resultado final del partido, acompañadas del comentario: «¡Esperpento!!!!!!!!».

Las claves del partido

Togo arrancó con una presión temprana y amenazó la portería argelina en el minuto 6, cuando Kennedy Boateng se elevó para rematar un centro de Fad Sena, aunque su cabezazo se marchó por encima del larguero.

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Los locales siguieron insistiendo, mientras la selección argelina se veía obligada a contener el ímpetu ofensivo de su rival, que ya había forzado un saque de esquina en el primer minuto. En el minuto 9, Fad Sena lo intentó con un disparo lejano que se fue muy desviado.

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En el minuto 18, Togo tradujo su gran arranque en el 1-0, cuando Thibault Klidjé perforó la red con un disparo desde dentro del área tras un pase de Djené Dakonam, adelantando a su selección y metiendo presión a Argelia muy pronto. El combinado argelino intentó reaccionar y Yacine Titraoui estuvo cerca de empatar en el minuto 21 con un disparo desde fuera del área que se fue rozando el poste.

Togo rozó el segundo en el minuto 25, cuando Klidjé se elevó para cabecear desde corta distancia un centro de Fad Sena, pero el balón se marchó junto al palo.

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A continuación, el partido se detuvo brevemente por una pausa de hidratación. Tras la reanudación, los locales mantuvieron su empuje y lograron ampliar la ventaja en el minuto 32.

El segundo tanto también llevó la firma de Klidjé, que aprovechó un centro de Fad Sena y remató con la pierna derecha desde el área pequeña para firmar su doblete particular.

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La selección argelina no logró recortar distancias pese a sus intentos. Ahmed Touba desperdició una ocasión en el minuto 37 al rematar de cabeza un centro de Abderrahmane Rabah tras un saque de esquina, pero el balón se fue por encima del larguero y lejos del palo izquierdo.

En el minuto 38, Togo asestó el tercer golpe a su rival: Kennedy Boateng anotó el 3-0 con un cabezazo desde corta distancia, aprovechando un centro de Pierre Nadjombe tras una jugada a balón parado.

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Kevin Denkey trató de sumar otro gol en el minuto 45+3, pero el guardameta argelino Melvin Mastil detuvo su disparo. Además, Saadi Redouani vio la tarjeta amarilla en el minuto 45+2, antes de que el árbitro señalara el final de la primera parte con Togo imponiéndose por 3-0.

Al inicio de la segunda mitad, Argelia realizó tres cambios de golpe, con la entrada de Amine Gouiri, Adil Boulbina y Souhaib Nair en lugar de Moncef Bakrar, Abderrahmane Rabah y Saadi Redouani, en un intento de cambiar la cara del equipo y volver a meterse en el partido. Sin embargo, las modificaciones no sirvieron para recortar la diferencia, pese a algunas ocasiones, entre ellas un disparo de Thibault Klidjé que bloqueó la defensa en el minuto 49. Por su parte, Amine Gouiri sufrió una lesión que obligó a detener el juego en el minuto 51.

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En el minuto 60, Argelia hizo su cuarto cambio con la entrada de Mohamed Amine Amoura en lugar de Fares Ghedjemis, mientras que el seleccionador de Togo dio entrada a Kodjo Laba en el puesto de Kevin Denkey en el minuto 75.

Entre esos cambios, los locales siguieron amenazando la portería argelina. Djené Dakonam estuvo a punto de anotar el cuarto en el minuto 67, pero su disparo desde fuera del área se encontró con el portero Mastil, y Kodjo Laba desperdició otra ocasión en el minuto 80, cuando el guardameta detuvo su intento desde el área pequeña.

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Los últimos minutos estuvieron marcados por los sucesivos intentos argelinos de lograr el gol del honor. Malcolm Barcola detuvo un disparo de Mohamed Amine Amoura desde fuera del área en el minuto 87 y, en el 88, volvió a salvar su portería ante Hamad Abdelli, que había disparado desde el costado izquierdo del área pequeña.

Además, un disparo de Amoura se estrelló en la defensa en el minuto 89, antes de que Adil Boulbina desperdiciara otra ocasión tras un saque de esquina. El partido terminó con victoria de Togo por 3-0, que mantuvo su portería a cero hasta el pitido final en el minuto 90+6.