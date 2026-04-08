8 meses sin salario... Aliou Cissé anuncia su salida de la selección de Libia

El senegalés Aliou Cissé, seleccionador de Libia, anunció su salida del banquillo del equipo, mientras que informes periodísticos revelaron el motivo.

Cissé, de 50 años, asumió la misión de dirigir a la selección libia en marzo de 2025, con un contrato de dos años y la opción de ampliarlo por un tercer año, pero no completó su tarea y anunció la rescisión del contrato hoy, miércoles.

El entrenador, ganador con la selección de Senegal de la Copa Africana de Naciones 2021, escribió en su cuenta de la plataforma “Instagram”: “El pasado mes de marzo fue excepcional para mí, ya que fue mi última concentración como entrenador de la selección libia. Fue una aventura muy enriquecedora en lo profesional y en lo personal, y no podía marcharme sin dirigiros unas palabras desde el corazón”.

Añadió: “Al cuerpo técnico y a los jugadores: a pesar de las dificultades a las que nos enfrentamos, estoy orgulloso del trabajo que realizamos juntos y de los resultados que logramos. Creo firmemente en este equipo y no me cabe la menor duda de que continuaréis esforzándoos para hacerlo avanzar”.

Continuó Cissé: “A la afición libia: quiero agradeceros la cálida acogida con la que me recibisteis, así como vuestro entusiasmo y apoyo ilimitado. Nunca os olvidaré, y sé que los Caballeros del Mediterráneo siempre podrán contar con vosotros. Os deseo todo el éxito en el futuro”.

Cissé dirigió a la selección libia en 10 partidos: ganó 3, empató 5 y perdió solo 2.

Por su parte, el sitio “Foot Africa” reveló que Cissé trabajó durante 8 meses sin recibir salario, debido a una crisis financiera que atraviesa la Federación Libia de Fútbol.

La cadena “Ghana Soccer” informó que el entrenador afrontó importantes retrasos en el pago de sus emolumentos durante todo su periodo de trabajo.

Y aunque informes a comienzos del presente mes de abril señalaron que la federación libia había liquidado recientemente una gran parte de esos pagos atrasados, la cadena confirmó que, al menos, el salario de un mes permanecía impago hasta el momento de su renuncia.

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