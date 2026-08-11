8 habitaciones, 6 baños y un cine: Mohamed Salah vivirá como un rey en un palacio en Turquía

Los medios de comunicación turcos han revelado la lujosa vivienda en la que se prepara para residir la estrella egipcia Mohamed Salah en la ciudad de Trebisonda, tras su fichaje por el Trabzonspor, donde el jugador ha elegido una imponente villa en la zona de Yalıncak para establecer su residencia junto a su familia.

El portal turco Haberler informó de que a Salah le gustó la villa, cuya superficie total del terreno es de unos 975 metros cuadrados, señalando que cuenta con numerosas comodidades de lujo, entre ellas una piscina interior, sauna, gimnasio y sala de cine, además de un sistema avanzado de casa inteligente.

La vivienda en la que residirá Salah junto a su familia ha salido a la luz después de que el jugador egipcio se alojara, en los primeros días tras su llegada a Trebisonda, en una suite real de un hotel, antes de fijar su residencia permanente.

8 habitaciones y 6 baños

Según los detalles publicados por el portal turco, la villa cuenta con un gran número de habitaciones e instalaciones, mientras que su diseño se distribuye en varias plantas.

La planta baja dispone de una superficie útil de 120 metros cuadrados, que incluye la cocina, el salón, una habitación de invitados y un baño, además de una terraza de 45 metros cuadrados.

La primera planta, por su parte, también tiene una superficie de 120 metros cuadrados y cuenta con 3 dormitorios y 3 baños, junto a una suite principal que dispone de baño y vestidor, además de un cuarto de lavandería.

Piscina y gimnasio

La planta jardín, que tiene una superficie de 230 metros cuadrados, cuenta con un conjunto de instalaciones de lujo, entre las más destacadas una piscina interior, sauna, gimnasio y jardín de invierno.

Esta planta dispone también de un despacho, un salón y una cocina, un almacén, un trastero y una sala técnica.

Y las comodidades de ocio no se detienen ahí, ya que la planta de la azotea, que tiene una superficie de 35 metros cuadrados, cuenta con una sala de cine y un espacio destinado al almacenamiento.

Una vivienda equipada con la tecnología más avanzada

El jardín delantero de la villa tiene una superficie de 270 metros cuadrados, mientras que el jardín inferior alcanza los 485 metros cuadrados.

La villa cuenta además con una piscina privada, una zona para hacer fuego, una cocina propia en el jardín, una zona de duchas, un jardín para actividades de ocio, además de un espacio destinado a juegos infantiles.

La vivienda dispone también de un sistema inteligente para controlar sus distintas partes, un sistema de altavoces, cámaras de vigilancia y seguridad, un sistema de control central, así como un sistema de calefacción por gas natural, caldera y suelo radiante.

Se espera que la familia de Mohamed Salah se reúna con él en Trebisonda durante el próximo periodo, para instalarse en la vivienda que la estrella egipcia ha elegido como su residencia durante su nueva etapa con el Trabzonspor.

Con estas características, parece que Salah no se conformará con la vida de estrella dentro del terreno de juego, sino que vivirá también fuera del rectángulo verde en una vivienda a la altura de su estatus, que le brindará una gran dosis de privacidad y lujo durante su estancia en Turquía.