El alemán Jens Wiesing, entrenador del Al-Ittihad saudí, apostó con todo su peso e incluyó a 8 jugadores extranjeros en la alineación titular con la que afrontará el partido ante su anfitrión, el Neftchi Fergana uzbeko, en el encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia, la noche de este lunes.

Wiesing eligió para la portería al serbio Predrag Rajković, y por delante de él al portugués Danilo Pereira y a Saad Al-Mousa; en los laterales a Muhannad Al-Shanqeeti y Fares Abdi; en el centro, al colombiano Richard Ríos, al senegalés Dion Lopy y al argelino Houssem Aouar; y en la delantera a los neerlandeses Wijnaldum y Steven Bergwijn, y al nigeriano George Ilenikhena.

Wiesing dejó fuera a Ahmed Al-Ghamdi y a Mukhtar Ali, que habían sido titulares en el último encuentro del equipo ante el Al-Diriyah, en la jornada 11 de la Liga Roshn saudí, que se saldó con victoria por 2-0.

El Al-Ittihad busca lograr su primera victoria en el torneo continental por el grupo de Oeste, después de haber empatado 1-1 ante el Al-Shamal catarí, antes de caer en su campo y ante su afición frente al Shabab Al-Ahli emiratí por 1-2.

Por su parte, el Neftchi ocupa el séptimo lugar con tres puntos, conseguidos tras la victoria sobre el Al-Quwa Al-Jawiya iraquí, antes de perder ante el Al-Nassr saudí por 1-3.

El encuentro adquiere una importancia doble para el Al-Ittihad, que necesita enderezar su rumbo continental y evitar un nuevo tropiezo que pueda complicar sus cuentas en la carrera por la clasificación, mientras que una victoria le daría al Neftchi la oportunidad de reforzar su casillero y avanzar en la tabla.