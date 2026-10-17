El Barcelona vive un arranque de temporada extraordinario, después de imponer su dominio sobre sus rivales gracias a su poderío ofensivo y al brillo de sus estrellas, pero la verdadera prueba se acerca con una semana cargada de grandes enfrentamientos que podría revelar hasta qué punto el conjunto catalán es capaz de mantener su nivel en el plano local y europeo.

Según el portal francés "Foot Mercato", el Barcelona ha marcado 43 goles en sus primeros 10 partidos en las distintas competiciones, una muestra de su potencial ofensivo: Raphinha ha anotado 14 goles en 8 encuentros, mientras que Lamine Yamal suma 8 goles y 9 asistencias en 10 partidos.

El Barcelona inicia su serie de exámenes con el duelo ante el Real Betis, este sábado, antes del esperado choque frente al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones el próximo martes, y posteriormente el Clásico ante el Real Madrid el domingo 25 de octubre.

El Real Betis ocupa la tercera posición en LaLiga, tras un comienzo sólido tanto en el ámbito doméstico como en el europeo, lo que convierte el encuentro en una prueba importante para el Barcelona, además del efecto que su resultado tendrá en la lucha por el liderato antes del Clásico, con el Real Madrid a 6 puntos de distancia según el informe.

Las miradas se dirigen también al enfrentamiento entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, un partido muy esperado entre dos equipos que ofrecen un gran nivel, y cuya importancia radica en el valor de la competición y en el deseo de imponer su jerarquía europea.

Los desafíos del Barcelona no se limitan al poderío de sus rivales, ya que gestionar la acumulación de partidos y repartir los minutos de juego serán factores decisivos para evitar el desgaste y mantener a los futbolistas en condiciones durante este periodo tan cargado.

En cuanto al estado físico, la situación parece relativamente tranquilizadora en el Barcelona, con el regreso de Frenkie de Jong y Raphinha a los entrenamientos con el grupo, mientras que Andreas Christensen y Roony Bardghji continúan ausentes.

Sin embargo, Raphinha requiere un trato prudente tras las recientes lesiones que sufrió durante su participación con la selección de Brasil. El entrenador Hansi Flick afirmó que es consciente del deseo del jugador de ser titular, pero insistió en la necesidad de ir paso a paso en su regreso, dada la densidad del calendario próximo.

El volumen de minutos de Lamine Yamal también genera interés en el cuerpo técnico, después de haber disputado 851 minutos desde el inicio de la temporada, lo que lo convierte en el jugador más utilizado del Barcelona, por delante de Joan García, mientras que Pedri ha jugado 666 minutos.

A pesar de ello, Flick no parece especialmente preocupado, y aseguró que Yamal disfruta del fútbol, aunque al mismo tiempo subrayó la importancia de gestionar con criterio sus minutos de juego.

Entre la ambición de seguir sumando victorias y la presión de los grandes enfrentamientos, el Barcelona afronta una semana que podría dibujar los rasgos de su próxima etapa, con exámenes consecutivos que revelarán su capacidad de mantener su brillo ante rivales de primer nivel.