8 criterios de desempate... ¿Cómo se define la clasificación si las selecciones del Mundial empatan en puntos?

Antes de la tercera y decisiva jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, todos miran los cálculos que pueden definir el pase a las eliminatorias.

Ante la posibilidad de que varios equipos empaten en puntos, el reglamento establece los criterios de desempate para ordenar las selecciones dentro de cada grupo.

Con 48 selecciones, el formato actual amplía la lucha más allá de los dos primeros de cada grupo: también se compara a los terceros, y los ocho mejores avanzan.

Por ello, los puntos podrían no bastar, y se recurriría a otros criterios: enfrentamientos directos, diferencia de goles, goles marcados, historial disciplinario y, en casos excepcionales, el ranking mundial.

Ya se jugaron la primera y segunda jornadas en Estados Unidos, Canadá y México, y el torneo concluirá el 19 de julio.

Los encuentros de la última jornada se jugarán de hoy miércoles al domingo.

Consulta la clasificación completa de los grupos tras la segunda jornada.

Ya están clasificadas siete selecciones: México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia. En cambio, Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá quedaron eliminadas.

A continuación analizamos el artículo 13 del reglamento de la FIFA sobre el sistema de clasificación en caso de empate a puntos y cómo se definen los accesos a las eliminatorias antes de la última jornada de grupos.

¿Qué pasa si dos o más selecciones empatan a puntos?

Si dos o más selecciones empatan a puntos dentro de un mismo grupo al término de la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden indicado, para determinar la clasificación final:

Primer criterio:

1. Mayor cantidad de puntos obtenidos en los enfrentamientos directos entre las selecciones empatadas.

2. Mejor diferencia de goles en los enfrentamientos directos.

3- Mayor cantidad de goles marcados en esos enfrentamientos.

Segundo criterio

Si persiste el empate, se aplicarán los siguientes criterios a los equipos igualados a puntos:

4- Mejor diferencia de goles en todos los partidos del grupo.

5- Mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos del grupo.

6- Mayor saldo de puntos disciplinarios (tarjetas amarillas y rojas a jugadores y cuerpo técnico), así:

Tarjeta amarilla: -1 punto

Tarjeta roja indirecta (por dos amarillas): −3 puntos

Roja directa: −4 puntos.

Amarilla seguida de roja directa: -5.

Por partido, solo se aplica la sanción más grave por jugador o responsable. El equipo con mayor saldo de puntos disciplinarios ocupará el puesto más alto.

Tercera fase

Si persiste el empate tras los pasos 1 y 2, se aplicarán los siguientes criterios:

7. Si persiste el empate, se usa la última versión publicada de la clasificación mundial de la FIFA.

8- Si aún hay empate, se usará la versión inmediatamente anterior del ranking y, de ser necesario, las versiones previas sucesivas hasta definir la clasificación.