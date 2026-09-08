José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció la convocatoria de su equipo para enfrentarse al Inter de Milán, este martes, en el estadio Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la primera ronda de la Liga de Campeones de Europa.

Las decisiones de Mourinho estuvieron marcadas por la ausencia de: Andriy Lunin, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva.



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La convocatoria completa del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Porteros: Courtois, Mestre y Javi Navarro.

Defensas: Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch y Cestero.

Delanteros: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.



