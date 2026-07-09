76 años de espera... ¿Romperán Marruecos y Argentina la norma del Mundial?

Las eliminatorias de cuartos de final del Mundial 2026 muestran un claro dominio europeo: seis selecciones del Viejo Continente avanzaron, junto a Argentina y Marruecos. Aun así, existe la posibilidad de una final sin equipos europeos por primera vez en 76 años.

Los clasificados son Francia, España, Inglaterra, Suiza, Bélgica, Noruega, Argentina y Marruecos.

Es la mayor presencia europea en un Mundial fuera de Europa desde el de Estados Unidos 1994, cuando siete selecciones llegaron a esa fase.

La ironía es que, en aquella ocasión, Brasil ganó el título tras vencer a sus rivales europeos.

En ese torneo superó a Holanda en cuartos, a Suecia en semis y a Italia en la final por penaltis.

En las últimas ediciones la presencia europea en cuartos descendió: cuatro selecciones en Brasil 2014, tres en Sudáfrica 2010 y cuatro en Corea-Japón 2002.

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Marruecos y Argentina por caminos separados

Pese a la mayoría europea, el sorteo ha separado a Argentina y Marruecos, lo que les permite soñar con la final si mantienen su ritmo.

Argentina jugará ante Suiza en cuartos y, si avanza, enfrentará al ganador de Inglaterra-Noruega en semis.

Marruecos, por su parte, se medirá a Francia y, si avanza, chocará en semifinales con el ganador de España-Bélgica.

76 años sin una final sin equipos europeos

El Mundial no ha tenido una final sin equipos europeos desde 1950.

En aquella ocasión se usó un formato diferente: los primeros de cada grupo jugaron una fase final que Uruguay ganó tras vencer a Brasil en el Maracaná.

Con el formato actual de eliminatorias, solo hubo una final sin europeos: en 1930, Argentina vs. Uruguay.