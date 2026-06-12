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FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP
Loai Mohamed

Traducido por

75 %... Una curiosa paradoja entre el Mundial de 2022 y la inauguración de 2026

Mexico vs Sudáfrica
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Las tarjetas rojas se imponen desde el principio

El partido inaugural del Mundial 2026, que duró 90 minutos, mostró tres tarjetas rojas, dos a un equipo y una al otro.

En el encuentro de ayer, en el que México venció 2-0 a Sudáfrica, el árbitro brasileño Wiltón Sampaio expulsó a dos jugadores visitantes y a uno local.

El brasileño expulsó a Sifilo Sitolo (min. 50) y, en los últimos minutos, a Thimba Zwane (min. 84) y a César Montes (min. 90+2).

Es la primera vez en la historia que el partido inaugural termina con tres expulsados.

En contraste, el Mundial de Catar 2022, con 64 partidos, apenas sumó cuatro expulsiones.

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Es decir, un solo encuentro concentró el 75 % de las rojas de todo ese torneo.

En Catar las vieron el galés Wayne Hennessey, el camerunés Vincent Aboubakar, el holandés Denzel Dumfries y el marroquí Walid Khadira.

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