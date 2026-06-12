75 %... Una curiosa paradoja entre el Mundial de 2022 y la inauguración de 2026

El partido inaugural del Mundial 2026, que duró 90 minutos, mostró tres tarjetas rojas, dos a un equipo y una al otro.

En el encuentro de ayer, en el que México venció 2-0 a Sudáfrica, el árbitro brasileño Wiltón Sampaio expulsó a dos jugadores visitantes y a uno local.

El brasileño expulsó a Sifilo Sitolo (min. 50) y, en los últimos minutos, a Thimba Zwane (min. 84) y a César Montes (min. 90+2).

Es la primera vez en la historia que el partido inaugural termina con tres expulsados.

En contraste, el Mundial de Catar 2022, con 64 partidos, apenas sumó cuatro expulsiones.

Es decir, un solo encuentro concentró el 75 % de las rojas de todo ese torneo.

En Catar las vieron el galés Wayne Hennessey, el camerunés Vincent Aboubakar, el holandés Denzel Dumfries y el marroquí Walid Khadira.